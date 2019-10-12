"Двойник": два Уилла Смита по цене одного

Шаг вперед для визуальных эффектов, но шаг назад для захватывающих и изящных триллеров.

"Двойника" задумали еще в 1997 году. С того времени фильмом жонглировали режиссеры, а среди предварительно назначенных актеров появлялись непростые ребята: Харрисон Форд, Мел Гибсон, Клинт Иствуд. Закончилось все в 2017-м, когда за фильм взялся режиссер Энг Ли, а у двух главных героев появилось лицо Уилла Смита.

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Кадр из фильма "Двойник"

В "Двойнике" Уилл Смит в буквальном смысле борется с собой, потому что сталкивается со своим молодым клоном. Создатели фильма позаботились о гиперреалистичной детализации, но это, по мнению большинства зарубежных критиков, пошло фильму не на пользу. Персонажей ассоциируют с искусственными фигурами из дешевого глянца, а реквизит – со школьными достижениями.

Цифровая 25-летняя версия Уилла Смита, скорее всего, выглядела бы лучше, если бы к съемкам привлекли сына актера — Джейдена. Он играл с папой в Pursuit of Happyness i After Earth, еще вы можете знать его как Karate Kid или рэпера, который часто поет про Илона Маска и машины Tesla. Виртуальный молодой Смит хоть и считается шагом вперед для спецэффектов, не вытягивает фильм на уровень, что дает в сумме меньше количество талантов, которые к нему присоединились.

К сожалению, высокая частота кадров в секунду (120 в случае с "Двойником" против стандарта в 24) становится отвлекающим фактором, который мешает увидеть эмоциональную глубину. Другое дело, что в случае с "Двойником", глубины нет как таковой. Сюжет шаблонный, концовка предсказуема, кроме CGI нового – ничего.

Он – уникально эффективный военный, способный уничтожать цели в условиях, где другие киллеры не справились бы. Но возраст дает о себе знать, а богатый опыт убийцы и совесть не дают спать по ночам и мешают главному герою спокойно смотреть в зеркало. Пока такое зеркало, только немного моложе, не начинает охотиться на 51-летнего главного героя. Hollywood Reporter назвал этот этап карьеры для Уилла Смита опасно похожим на роли Лиама Нисона и Николаса Кейджа. Это лига экшн-актеров среднего возраста. А Уилл Смит все еще может выдать больше.

В итоге, крупнобюджетное кино выглядит слишком дешевым, чтобы получить положительные отзывы. Но ради интереса его можно глянуть. Один Уилл Смит – это хорошо, а два – еще лучше. В теории. Оценка "Двойника" на IMDb – 5,2. Возрастное ограничение – 12 лет.

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