Двукратная обладательница премий Грэмми вышла замуж за полицейского: романтические фото

Американская певица Миранда Ламберт, которая в своей музыкальной карьере удостоилась двух премий Грэмми, тайно вышла замуж за офицера полиции. Когда состоялась радостное событие – неизвестно, однако фото с радостного события исполнительница обнародовала через два дня после Дня Валентина.

Фотографию, на которой счастливая певица в белоснежном свадебном платье стоит рядом с полицейским Брэндоном Маклафлином, она оставила в своем Instagram.

В честь Дня святого Валентина я хотела поделиться некоторыми новостями. Я встретила любовь всей своей жизни. И мы попались! Мое сердце переполнено. Спасибо тебе, Брэндон Маклафлин, за то, что любишь меня... за меня,

– говорится в трогательной заметке под фото.



Миранда Ламберт и Брэндон Маклафлин поженились / Instagram / @mirandalambert

Что известно об отношениях Миранды Ламберт и Брендона Маклафлина?

Западные СМИ до сих пор не знают, когда же состоялась свадебная церемония влюбленных. Более того, журналисты и фанаты даже не знают, когда они начали встречаться, ведь по слухам в социальных сетях, Брэндон лишь в ноябре 2018 года стал отцом – первенца ему родила другая женщина. Об офицере полиции также известно, что он работает в Нью-Йорке, участвует в беговых марафонах и иногда подрабатывает моделью.

Сама же 35-летняя певица во второй раз пошла под венец – с 2011 по 2015 годы она была замужем за Блейком Шелтоном. Впоследствии после развода она имела отношения со своими коллегами Андерсоном Истоном и Эваном Фелкером.

Кто такая Миранда Ламберт?

Известная в США автор кантри-песен, которая обрела популярность после шоу Nashville Star 2003 года, где стала финалисткой. В 2011 году вошла в состав трио Pistol Annies и впоследствии подписала контракт с Epic Records, с которым выпустила 7 успешных музыкальных альбомов. За один из них – Platinum – Миранда получила премию Грэмми за "Лучший кантри-альбом" в 2015 году. В 2011 году она также удостоилась премии Грэмми за "Лучшее женское кантри-исполнение" песни The House That Built Me.