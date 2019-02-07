Двукратный лауреат премии Грэмми Анатолий Кочерга посетит Киев с концертом

Знаменитый украинский исполнитель Анатолий Кочерга родом из Винницкой области, который в свое время стал самым молодым в истории Народным Артистом СССР, даст концерт в столице Украины 26 марта 2019 года в Октябрьском Дворце. Певец гастролировал по всему миру и за свое творчество получил множество наград, в частности, две премии Грэмми.

Поклонники творчества Анатолия Кочерги смогут оценить творчество исполнителя на концерте "Симфония Романса". В сопровождении выступит Народный оркестр народных инструментов, руководителем которого является заслуженный работник культуры Украины Виктория Васильева. В концертной программе предусматриваются знаменитые "Куплеты Мефистофеля" Шарля Гуно и другие арии из опер, которые не оставят вас равнодушными. Прозвучат романсы и песни как украинских, так и зарубежных композиторов.

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"Песня, в сравнении с оперной арией, тяжелее тем, что там нет ни декораций, ни партнеров, ни режиссера, который говорит, куда пойти и зачем. Ты один. И нужно создать за короткое время какой-то образ, увлечь людей, чтобы они тебе поверили. Мне кажется, исполнять песни, романсы гораздо сложнее, потому что ты один на один с публикой. И каждое свое исполнение на сцене я до сих пор воспринимаю как экзамен: я сдаю его, прежде всего, самому себе, и публике, конечно", – поделился мыслями Анатолий Кочерга перед важным концертом.

Анатолий Кочерга посетит Киев с концертом / пресс-служба

Самыми большими наградами в жизни артиста Украины стала американская премия Грэмми, которых он получил две штуки за запись партии Бориса из оперы "Борис Годунов" Модеста Мусоргского. Анатолий Кочерга в течение всей жизни сотрудничал с выдающимися дирижерами мира, а также покорял лучшие сцены США и Европы, в частности, в итальянском театре "Ла Скала", лондонском "Ковент-Гарден" и в американской "Метрополитен-опера". Именитое издание The New York Times как-то написало, что: "пение Кочерги – как эффект взрыва бомбы".

Анатолий Кочерга посетит Киев с концертом / пресс-служба

Поэтому не пропустите концерт выдающегося Анатолия Кочерги 26 марта 2019 года в Октябрьском Дворце и оцените сами талант всемирно известного украинца.