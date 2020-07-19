Известная украинская певица Ирина Билык побывала на праздничной вечеринке по случаю 15-летия программы "Светская жизнь". Она предстала перед телекамерами вместе с двумя сыновьями и будущей невесткой.

Артистка редко появляется на публике вместе с семьей. Она не распространяет семейные фото и редко делится подробностями личной жизни. Однако бывают исключения. Концерт "Светской жизни" звезда решила посетить с родными. Редкой фотографией Ирина поделилась на личной странице в инстаграме.

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Ирина Билык с сыновьями и будущей невесткой

В своем профиле певица опубликовала фотографию, где изображена вместе с 4-летним сыном Табризом, 21-летним Глебом и его девушкой Алисой. Рядом со звездной семьей позирует телеведущая Екатерина Осадчая. Семья пришла поздравить Катю с юбилеем ее программы "Светская жизнь".

Для торжества 50-летняя исполнительница выбрала красный плащ. Дополнила свой образ черной шляпой и массивным ожерельем. Белокурые волосы уложила ровно, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах и нюдовой помадой на губах.

Маленький Табриз появился рядом со звездной мамой в белой футболке с принтом, черных джинсах и спортивной обуви. Глеб был одет в рубашку, белые брюки и черную обувь. Завершил look неординарным галстуком. Его любимая появилась в бордовом платье с корсетом и черных туфлях-лодочках. Внимание привлекают розовые волосы Алисы и насыщенный макияж.

Ирина Билык с сыновьями и будущей невесткой / Instagram / @bilyk_iryna