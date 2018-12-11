"Дырки" Джулии Робертс: американские журналисты допустили забавную ошибку в статье

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Джулия Робертс попала в курьезные новости
Джулия Робертс попала в курьезные новости / Instagram / @juliaroberrts

Сеть взорвалась от смеха: журналисты американской газеты The Post-Journal допустили забавную опечатку, которая добавила пошлости статьи о Джулии Робертс.

Неудачный наряд, высказывания или сообщение – как только звезды не попадали в курьезные новости. Однако голливудская актриса Джулия Робертс случайно стала жертвой для насмешек.

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Американская газета опубликовала статью о достижениях кинодивы. Однако журналисты допустили маленькую ошибку, которая прославила издание на весь мир. Вместо слова "roles" (роли) в газете написали "holes" (дырки). И, возможно, никто бы не обратил внимание на ошибку, если бы это слово не было в заголовке, рядом с большим портретом звезды.

Заголовок дня. Джулия Робертс осознала, что ее жизнь и дыры становятся лучшими с возрастом,
– с юмором написали внимательные пользователи сети.

После шквала насмешек журналисты в следующем выпуске The Post-Journal опубликовали пояснение: "Заголовок на четвертой странице субботнего номера Post-Journal следует читать: "Джулия Робертс осознала, что ее жизнь и ее роли становятся лучшими с возрастом". Сейчас голливудская актриса не комментирует смешного инцидента.

 

Теги: LifeStyle Кино Голливуд СМИ Курьезные новости
Источник: Lifestyle
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