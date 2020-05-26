Джамала назвала фильм 2019 года, который заставит задуматься каждого

Во время карантина Джамала немало времени уделила своей семье и пересмотрела десятки кинолент, которые откладывались на потом. Один из таких фильмов – биографическая драма "Джуди", которая смогла растрогать артистку.

Беременная Джамала призналась, что история актрисы и певицы Джуди Гарленд не оставила ее равнодушной. Артистка, которую непревзойденно сыграла Рене Зеллвегер, имела непростую судьбу и часто вынуждена была выбирать между карьерой и детьми. В картине описаны последние годы жизни легенды Голливуда, поэтому ее история может заставить задуматься зрителей.

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"Конечно, я рыдала! Уже неоднократно говорила, что обожаю фильмы, основанные на реальных событиях, о реально талантливых людей... Всегда у этих уникальных людей возникали борьба и выбор между счастливой личной жизнью и карьерой. Уже молчу о бесконечных искушениях, наркотиках и т. д. Я понимаю, что они легенды, и таких больше никогда не будет!" – отметила Джамала.

Кроме этого, артистка призналась, что такой же восторг, как от "Джуди", у нее вызвали фильмы "Рэй" о жизни Рэя Чарльза и "Кадиллак Рекордс" об Этте Джеймс. Эти киноленты Джамалу вдохновили на ретро-фотосессию, результаты которой она показала поклонникам.

Почему стоит посмотреть фильм "Джуди"

Кинолента рассказывает о Джуди Гарленд, которая стала жертвой голливудской системы. Карьера певицы и актрисы продолжалась 45 лет из 47. Ежедневно артистка работала на съемочной площадке или в клубах, преодолевая на сцене стресс и эмоциональное истощение. Чтобы расслабиться, звезда начала употреблять наркотики и не отказывалась от алкоголя.

В этом ритме жизни Джуди Гарленд полностью растворилась в работе и не имела времени на детей. Но, выбрав карьеру, артистка угасла на пике своей славы.

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К счастью, новое поколение певцов, по словам Джамалы, совсем не такое, какое было в ХХ веке. Теперь трагедию Джуди Гарленд сложно повторить, так как звезды в свои 50 лет выглядят вдвое моложе. Они заботятся о своем здоровье и не изнуряют себя ежедневными турами. Однако история Джуди все-таки заставляет задуматься, правильно ли мы распределяем свое время.

Смотрите трейлер к фильму "Джуди": видео