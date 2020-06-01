Сегодня, 1 июня, во всем мире отмечают День защиты детей. По случаю праздника украинские звезды посвятили малышам сообщения в социальных сетях и показали чувственные кадры с потомками. Поздравления Джамалы, Остапчука, Ребрик, Alyosha и других – в подборке LifeStyle 24.

В первый день лета традиционно отмечается Международный день защиты детей. Среди знаменитостей отечественного шоу-бизнеса немало звездных мамочек и папочек, которые в этот знаковый день не могли оставить своих малышей без внимания публики. Они поздравили не только своих потомков, но и юных поклонников и молодых украинцев. Трогательные фото и щемящие признания – в новости 24 канала.

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Джамала

Знаменитая певица ждет появления второго ребенка, однако поздравительное сообщение в инстаграме посвятила не только своему двухлетнему сыну Эмиру. Звезда опубликовала архивные фото со своими маленькими поклонниками и призналась, что ценит, когда видит на своих концертах детей. Джамала назвала их не просто поклонниками, а своими детьми.

"Хочу, чтобы это был просто "День детей", чтобы их никогда не нужно было ни от кого и ни от чего защищать! Чтобы они всегда улыбались и были здоровы! А на фото я и все мои дети! Лучшие слушатели, мечтатели, вдохновители " – щемяще прокомментировала кадры звезда.

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Владимир Остапчук

Популярный шоумен и телеведущий после развода с женой продолжает воспитывать детей и проводить досуг с дочкой Эмилией и сыном Эваном. В День защиты детей звездный отец показал фото и видео с семейного альбома, на которых предстал вместе с потомками. В смешном видео он развлекается с дочерью в образах принцессы Эльзы из мультфильма "Ледяное сердце".

"Люблю. Целую. Всегда буду рядом. И всегда буду оберегать. Ваш папа", – подписал Владимир Остапчук.

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Лилия Ребрик

Успешная телеведущая и мама двух дочек по случаю праздника снялась в семейной съемке. На фото Лилия Ребрик позирует с детьми в family look: ярких синих комбинезонах с цветочным принтом и розовых футболках. Она также отметила, что учится быть мамой ежедневно и поделилась своими принципами воспитания детей:

ненавязчиво, мягко контролировать;

слушать, слышать, учитывать мысли и мечты детей;

становиться примером самому, ведь дети подсознательно копируют поведение родителей;

забыть фразу "ты же старшая/старший", ведь они имеют такое же право на детство, как и младшие;

верить ребенку в любой ситуации;

поощрять все творческие проявления;

просто любить.

Alyosha

На днях звездная семья фронтмена группы "Антитела" Тараса Тополи и певицы Alyosha рассекретила, что ждет появление девочки. Сейчас супруги воспитывают двух сыновей – Марка и Романа. Беременная исполнительница показала фото детей с самодельными мечами и щитами, которыми они развлекаются на карантине.

"Пусть все детки на свете будут в безопасности и, кроме такой игровой защиты, у них всегда будет надежная защита семьи и государства! С Днем защиты детей", – прокомментировала забавное фото Alyosha.

Леся Никитюк

Популярная телеведущая в свои 32 года не успела стать мамой, однако добросовестно помогает с воспитанием своих племянниц. Леся Никитюк показала фото с девочками в родном Хмельницком и намекнула, что с ними не соскучишься: "С Днем защиты детей! P.s. У меня такие дети, что от них надо защищаться".

Александра Черкасова

Жена главного героя "Холостяка-7" пловца Дмитрия Черкасова опубликовала чувственные фото маленьких сыновей Марка и Тимофея. Она добавила трогательное пожелание: "С Днем защиты детей! Пусть Ваши дети всегда будут здоровы и счастливы".

Наталия Денисенко

Украинская актриса показала фото с семейной съемки, для которой позировала с мужем Андреем и сыном, которого назвали в честь отца. Она призналась, что последние четыре дня малыш провел с бабушкой, однако за это время звездная мама невероятно соскучилась за ним.