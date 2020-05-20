Джамала появилась в халате на голое тело: нежные кадры

Украинская певица Джамала, которая находится на последних месяцах беременности почти ежедневно делится с поклонниками фотографиями в различных платьях, которые подчеркивают ее достаточно округлый животик. Сегодня, 20 мая, звезда опубликовала серию фотографий сделанных на кровати.

Пока знаменитость готовится во второй раз стать мамой, она демонстрирует фотосессии в волшебных образах, а результаты съемок публикует на личной странице в инстаграме.

Читайте также Джамала поделилась историей о депортации родных: Это трагедия моей семьи

Так, на последней подборке фотографий, Джамала появилась в белоснежном халате. Особой нежности фотографиям добавляет непринужденная домашняя атмосфера и белоснежная постель. Романтический образ дополнил легкий макияж и массивное кольцо.



Джамала появилась в нежном образе / Instagram / @jamalajaaa

Со своими поклонниками, Джамала поделилась размышлениями о том, жаворонок она или сова.

"Был период, когда я могла спать до 11 утра. Бывало, что лучше мне работалось в 6 утра, иногда – самым продуктивным временем была ночь. Кажется, я так и не определилась. А если вспомнить туры... Каждый день новый город, меняешь отели. У меня есть такая особенность – после концерта я не могу уснуть, а утром, когда время выселяться из отеля и ехать дальше, всегда первая стою с чемоданом в холле и жду всю команду", – вспомнила Джамала.



Джамала поразила поклонников новыми фотографиями / Instagram / @jamalajaaa

Артистка отметила, что очень скучает по гостиничной атмосфере: за свежей постелью, белоснежными халатами, маленькими бутылочками в ванной комнате, шведскими завтраками. Впрочем отметила, что лучшее после путешествий – это возвращение домой.



Джамала умилила нежными снимками / Instagram / @jamalajaaa

Что известно о беременности Джамалы

Украинская исполнительница Джамала ожидает появления второго ребенка. Певица рассекретила, что ее вес сейчас составляет 75 килограммов. Она постоянно пытается удержаться от еды и отказаться от сладкого или муки, однако ей не всегда удается это сделать. Певица призналась, что первый триместр беременности совпал с началом тура "10" и тогда ей было очень непросто из-за токсикоза. Сейчас исполнительница находится на последних месяцах беременности. Пол ребенка звезда не разглашает.