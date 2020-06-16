Украинская певица Джамала уже вот-вот должна родить второго ребенка, а пока нет родов, набирается сил и прекрасно проводит время. Звезда поплавала в бассейне и попробовала сезонные фрукты.

36-летняя певица Джамала почти ежедневно делится со своими фанатами буднями материнства. Несмотря на карантин, в течение последних нескольких месяцев она радовала поклонников онлайн-концертами, устраивала дома настоящий показ мод и делилась хорошим настроением. Поддерживать дух в такое нелегкое время ей помогали сын Эмир-Рахман и муж Сеит-Бекир. А уже со дня на день семья ожидает пополнения в семье, сообщает 24 канал.

Стильно В платье с анималистическим принтом: беременная Джамала умилила сеть съемкой перед родами

Но на последних неделях беременности Джамала не забывает о релаксе, поэтому устраивает себе расслабляющие процедуры. Последнее, чем она поделилась в сети, стал отдых в бассейне с прохладным напитком и тарелкой сезонных фруктов. Женщина призналась, что хоть эти фото не особо веселые, но она обожает такие снимки.

"Скучные", но такие милые сердцу летние фоточки", – говорится в подписи к фото. Фанаты засыпали Джамалу положительными комментариями и добавили, что сами обожают делать такие фотографии, которым можно радоваться в течение следующего года.

Добавим, что в интервью для программы "Светская жизнь" Джамала призналась, что ждёт ребенка на свет в любой момент. Потому что сейчас много звезд детей "перенашивают", а расчеты врачей не всегда помогают готовиться ко дню "Х".

Я теперь всегда с собой вожу обменную карту. Ты не знаешь, когда это произойдет. Эмира я родила на 37-й неделе. Сейчас, я это слышала от подруг – Onuka и солистки группы "ДахаБраха" Нины – они даже переносили, 42-я – 43-я неделя. То есть все эти даты, которые высчитываются, – это круто, но решает ребенок,

– поделилась звезда.

Смотрите комментарий Джамалы для "Светской жизни" онлайн: