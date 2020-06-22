Популярная украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала 19 июня второй раз стала мамой. Артистка родила сына, которого назвала Селим-Гирай. Пока звезда находится в роддоме, решила поделиться с поклонниками трогательным фото с первенцем Эмиром-Рахманом.

Исполнительница выложила кадр на личной странице в инстаграме. Фотография была сделана еще во время беременности Джамалы, а первенец нежно прислонялся к ее животику.

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Джамала со старшим сыном

Звездная мамочка изображена на фото невероятно счастливой. Рядом с ней есть самое большое сокровище в жизни – сын, а под сердцем она носит своего второго принца.

Для чувственной фотосессии в белоснежной комнате Джамала выбрала клетчатое платье в синем цвете. Она расстегнула его и показала обнаженный беременный животик. Волосы уложила ровно, а на лице сделала нежный макияж с черными стрелками на веках и коричневой помадой на губах.

Эмир-Рахман позирует в красном спортивном костюме. Он прижался щечкой к маминому животику, где есть его братик. Джамала обняла первенца. Она наслаждается каждым мгновением, проведенным с ним, и своим особым состоянием.



Беременная Джамала со старшим сыном Эмиром-Рахманом / Instagram / @jamalajaaa