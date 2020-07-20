Украинская исполнительница крымско-татарского происхождения Джамала месяц назад во второй раз стала мамой. Теперь она решила вспомнить незабываемые моменты, когда носила под сердцем своего сыночка и насладиться приятными воспоминаниями.

На личной странице артистки в инстаграме появилось невероятно атмосферное видео. Она с радостью показывает поклонникам самые счастливые мгновения своей жизни и доказывает, что женщинам очень идет беременность.

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Ролик был снят во время семейной фотосессии Джамалы. На нем первенец исполнительницы Эмир-Рахман и ее возлюбленный Сеит-Бекир. Знаменитость видим в легких игривый позах с улыбкой на лице. Она счастлива, ведь носит под сердцем своего второго сыночка Селим-Гирая.

На видео показан нежный момент, когда Селим в животике толкает свою мамочку. Таким образом он разговаривает с ней, напоминает о себе. Хотя мама никогда не забывает о своих детях и с нетерпением ждет, когда же сможет увидеть своего малыша.

Заботься обо мне ... мне так нравится это слово, его значение. В нем столько любви и ответственности. Я забочусь о Селим-Гирае, он заботится обо мне, Сеит-Бекир заботится о нас, а Эмир-Рахман заботится, чтобы мы не расслаблялись,

– с улыбкой написала в публикации Джамала.

Она испытывает удовольствие от каждого мгновения материнства. Для нее это самое ответственное и важное звание.