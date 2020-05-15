Джамала поздравила с Днем семьи: трогательные фото с мужем и сыном

Сегодня, 15 мая, в Украине отмечают День семьи. Этот день для того, чтобы в очередной раз провести время в кругу родных людей, насладиться приятными семейными моментами. Украинская певица Джамала присоединилась к поздравлениям и опубликовала нежные фото с мужем и сыном.

Ежегодно в Украине отмечают День семьи. Эта традиция появилась в 2012 году. День принято проводить с родными и близкими людьми, чтобы еще раз напомнить о своей любви и выразить заботу. К поздравлениям приобщаются и звезды. Среди них и исполнительница крымскотатарского происхождения Джамала. Она опубликовала на личной странице в инстаграме серию фотографий вместе с сыном и мужем.

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На семейных фотографиях они счастливые и улыбающиеся. Радуются общим моментам и ценят их, ведь ни одно из них нельзя будет вернуть обратно. Такая фотосессия навсегда сохраняет в памяти лучшие мгновения. Просматривая кадры, возвращаемся в то время и то место, где было тепло и спокойно на душе.

День семьи, день любви, день понимания, заботы и счастья,

– написала в публикации знаменитость.



Джамала с мужем и сыном / Instagram / @jamalajaaa



Джамала с мужем / Instagram / @jamalajaaa



Джамала с сыном / Instagram / @jamalajaaa