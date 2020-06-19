Даже несмотря на беременность и карантин Джамала продолжает создавать новые музыкальные шедевры. Звезда презентовала песню "Пастка", над которой работала всего 40 минут. Она поделилась историей ее написания и призналась, что такой опыт в ее жизни впервые.

Джамала представила песню "Пастка" на личной странице в инстаграме, доказав, что во время вынужденной карьерной паузы накопила немало идей для творчества. Звезда услышала инструментальное демо от музыканта Vakula и сразу поняла, что хочет сказать публике.

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Всего за 40 минут, пока ее сын Эмир гулял во дворе с бабушкой, Джамала написала текст и записала вокал, вооружившись лишь блокнотом и микрофоном в собственной квартире. Она убеждает, что песня "Пастка" – это первое демо, финальная и альбомная версия одновременно.

Был пик самоизоляции, когда это произошло. Душа просилась на волю, разум говорил: "Нужно перетерпеть",

– именно так Джамала характеризует внезапное вдохновение.

Песня "Пастка" о "том самом моменте", отметила сама звезда. Это композиция о близости, о страхе, сомнении и надежде понравиться и не разочаровать в состоянии влюбленности. В комментариях поклонники уже успели засыпать звезду комплиментами и подчеркнуть ее гениальность: "Джа, это просто шедевр. Вы невероятная", "Фантастически красивая, чувственная, нежная песня", "Вы гениальная".

Джамала – Пастка: слушайте песню онлайн