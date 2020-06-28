На днях состоялась премьера фильма "Евровидение: История огненной саги". К съемкам голливудской картины привлекли участников музыкального конкурса, одной из которых стала Джамала. Певица уже успела посмотреть комедию и отметила ее реалистичность.

Свое появление в фильме "Евровидение: История огненной саги" (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga) Джамала держала в тайне до премьеры, которая состоялась 26 июня на стриминговий платформе Netflix. Звезда поделилась впечатлениями от просмотра фильма на личной странице в Инстаграме.

К теме Джамала снялась в голливудском фильме: фото поразили сеть

Артистка призналась, что даже во время съемок знала только основную сюжетную линию – певец из Исландии мечтает попасть на Евровидение. Реальных звезд конкурса режиссеры и продюсеры держали в секрете, ведь хотели оставить эффект неожиданности.

"Вот пойми, все смотрят фильм, это им только напоминает о конкурсе. А тут просто среди героев, актеров появляешься ты! Представь, сколько радости будет у настоящих фанов", – вспомнила Джамала слова авторов ленты.

Джамала прокомментировала голливудский фильм "Евровидение: История огненной саги"

Она утверждает, что в фильме подробно и правдиво показали то, что происходит за кулисами Евровидения. Певица отмечает, что к артистам обращаются не по имени, а только называют страну, а в случае, если участник исчерпал свое время – его просят освободить сцену. Она также не обошла вниманием общение конкурсантов между собой, часто могут выпалить перед выступлением: "Жаль, твоя песня в рейтинге очень низко".

"Очень круто показали основной "грех": как исполнители при подготовке песни почти всегда перестараются с постановкой, нарядом", – отметила Джамала.

Певица отметила, что голливудский фильм "Евровидение: История огненной саги", к съемкам которого она присоединилась, по достоинству оценили киноманы в Украине. По ее словам, лента вошла в топ-10, а фаны, судя по всему, почувствовали любовь, которую вложили в работу режиссеры и сценаристы. В общем, картина – "добрая, светлая семейная комедия о цели и мечте".

Смотрите трейлер к фильму "Евровидение История огненной саги": видео