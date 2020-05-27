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Джамала рассказала, что ей помогает бороться с проблемами и плохим настроением

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Джамала находится на последних месяцах беременности
Джамала находится на последних месяцах беременности / Фото из Инстаграма

Популярная украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала находится на последних месяцах беременности. Звезда опубликовала фотосессию в платье, которое достаточно сильно подчеркивает ее округлившийся живот. Знаменитость также решила рассказать подписчикам, что ей помогает улучшить настроение и справиться с трудностями.

Соответствующий пост появился на личной странице певицы в Инстаграме. Пока Джамала активно готовится к появлению второго ребенка на свет, она делится с поклонниками нежными фотографиями в ярких платьях. Исполнительница любит одевать красивую одежду, поэтому едва ли не каждый день в ее аккаунте появляются новые фотографии из домашних фотосессий.

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На одной из последних фотографий Джамала решила устроить фотосессию на кухне. Певица уложила ровно волосы, а на лице сделала макияж светлых теней с акцентом на черные стрелки, губы накрасила коричневой помадой. На фотографиях исполнительница предстала в желтом длинном платье цветочного принта с открытыми плечами. Такой наряд подчеркнул довольно округлый живот певицы.

Вагітна Джамала
Беременная Джамала

"Будь солнечным, радуйся жизни и еще несколько десятков вариаций можно услышать от ведущих разнообразных тренингов и мастер-классов по достижению успеха в жизни. Близко это нашей ментальности или раздражает? Эти люди вечно "amazing", всегда увлечены. На вопрос "Как дела ?" у них один ответ – "Все хорошо!". Но так ли это? Может, это игра? А если таким отношением к жизни они помогают себе справляться с трудностями?", –поделилась размышлениями певица.

Джамала опублікувала нову фотосесію
Джамала опубликувала новую фотосессию

В посте знаменитость рассказала, что именно помогает ей, когда все валится из рук, а неприятные новости появляются одна за другой.

Что улучшает настроение Джамале

По словам Джамалы, прежде всего надо вкусно поесть, можно даже какую-то самую простую пищу, которую любили в детстве, еда действительно может улучшить настроение.

Во-вторых, надо надеть красивую одежду. Можно надеть что-то обязательно яркое, но значимое.

В-третьих, надо включить музыку, хотя и она может подавлять, впрочем она также может поднять настроение. Джамала советует послушать любимую песню или посмотреть фильм.

И четвертое, самое важное – "взлетаю над проблемой". Что это значит? Я вижу проблему с высоты птичьего полета и продумываю различные варианты ее решения. Как режиссер фильма, который обрабатывает различные финалы своей картины, обязательно заканчиваю хеппи-эндом! Не нужно стесняться или бояться плохого настроения, проблем. Можно немного погрустить, но для движения к новым идеям и целей необходимо сбрасывать груз тоски,
– отметила певица.

Джамала позує в літньому красивому вбранні
Джамала позирует в летнем красивом наряде

Автор: Юлия Турелык
Теги: LifeStyle Новости Украины Джамала
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