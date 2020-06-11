На последнем сроке беременности Джамала особенно эмоциональна и чувствительная к потерям. Певица рассказала, как потеряла любимую серебряную серьгу и даже не верила, что ее удастся найти. Однако аксессуар нашел двухлетний сын Эмир просто на улице.

О неожиданной находке сына Джамала рассказала в инстаграм-профиле. Она призналась, что десять дней назад потеряла любимую серебряную серьгу-шпильку, которую носила длительное время. Эта мелкая потеря сильно расстроила звезду, которая из-за беременности особенно уязвимо реагирует на происходящее вокруг.

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Артистка искала сережку по всей квартире, нервно перетряхивая вещи. Однако аксессуар вернулся к ней внезапно и неожиданно. Его нашел двухлетний сын Джамалы Эмир на площадке, воскликнув "анака", что в переводе с крымскотатарского означает "мама". По словам исполнительницы, серьга в течение десяти дней лежала во дворе между уличных плит: "Это ли не фантастика?"

Знаменитость подытожила, что по-настоящему "твое" непременно возвращается к каждому. Джамала отметила, что часто это правило работает даже в отношениях с друзьями. Она также призналась, что сама теряла много друзей за которыми скучала, страдала, а потом все же отпускала.

Образ Джамалы

На новом фото звезда позировала в любимых серебряных серьгах-шпильках. На ней роскошная белая блузка из легкой ткани и с рюшами в зоне глубокого декольте. Распущенные волосы певица откинула назад, чтобы не прикрывать найденный сыном ценный аксессуар. Она довершила образ макияжем с массивными стрелками и нюдовой помадой.