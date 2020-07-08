19 июня Джамала стала мамой двоих сыновей. У нее родился мальчик, которого она назвала Селим-Гирай. Звезда уже имеет опыт материнства, однако самым сложным моментом в воспитании младенца для нее остается грудное вскармливание.

Во время первой беременности звезда работала до последних сроков, а после рождения сына вернулась к концертам и гастролям. Учитывая бешеный ритм жизни и постоянные стрессы, для Джамалы вопрос грудного вскармливания стал болезненным. В инстаграм-профиле она поделилась своими переживаниями и вспомнила, как справилась с кормлением старшего сына Эмира.

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Привычный график певицы изменила пандемия и карантинные ограничения еще до родов. Поэтому в последние месяцы беременности Джамала отдыхала от концертов, выступлений и постоянных переездов. Однако из-за предыдущего опыта мамочка тревожится и на этот раз. Она волнуется, чтобы у нее не исчезло молоко, и тщательно следит за своим питанием, чтобы у новорожденного Селим-Гирая не было коликов.

Джамала вспомнила, что сына Эмира она кормила только 7,5 месяцев, так как активный рабочий график не позволял всегда быть рядом с сыном. Сейчас она пытается избегать стрессов, высыпаться и правильно питаться.

Конечно, я за ГВ, но это самый сложный момент в материнстве. Здесь успех зависит от двух людей – мамы и малыша! Влияет твое питание... Я уже молчу про стресс, недосып. Ты должен быть как робот: пьешь литрами воду, фиточай,

– отметила артистка.

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Джамала призналась, что кормила Эмира между саундчеками и концертами. Поэтому все ее мысли в тот период были рядом с ребенком. Она даже путала значения слов во время разговора, чем вызывала улыбку на лицах знакомых. "Первые месяцы жизни малыша – самые сложные. Это время нужно, чтобы насытить свое дитя всем необходимым, все мысли мамы заняты только этим", – написала исполнительница.