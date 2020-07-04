Меняется каждый день: Джамала рассказала, как растет ее новорожденный сын

Две недели назад на свет появился второй сын певицы Селим-Гирай. Джамала призналась, что малыш требует много внимания и меняется каждый день. Звезда старается не упустить ни одного момента и признается, что ее первенец Эмир рос по-другому.

19 июня 2020 года на свет появился второй сын Джамалы, которого она назвала Селим-Гирай. С новорожденным малышом звездная мама уже успела совершить первую прогулку, однако показывать лицо мальчика не спешит. Певица все же решила поделиться с публикой подробностями личной жизни после пополнения в семье, опубликовав трогательное сообщение в инстаграм-профиле.

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Несмотря на то, что старшему сыну Эмиру всего 2 года, Джамала посвящает себя Селим-Гираю, который требует значительно больше внимания от родителей, чем требовал первенец супругов. Однако артистка наслаждается моментами материнства, а воспитание двоих сыновей окрыляет ее.

Знаменитость рассказала, что новорожденный мальчик очень быстро растет и меняется, поэтому мама стремится запечатлеть каждое мгновение в памяти.

"Я вижу, как Селим-Гирай меняется просто каждый день, это даже неприлично. Не помню, чтобы я замечала, как Эмир так быстро меняется. Всматриваешься в детали: вот бровь, вот глаз, вот распрямляется лицо. Мне казалось, это процесс будет происходить медленнее. И я жадно вглядываюсь в Селим-Гирая, хочу зафиксировать в памяти каждую секунду", – откровенно призналась Джамала.

Трогательное сообщение исполнительница дополнила семейным фото времен второй беременности. Съемку с сыном Эмиром и мужем Бекиром Сулеймановым она устроила на последних сроках в живописном поле. На милом кадре мальчик нежно прижался к округлому животику мамы в ожидании братика, а его папа наблюдает за своеобразным общением сыновей.