Джамала снялась в голливудском фильме: фото поразили сеть

На стриминговой платформе Netflix запланирована премьера ленты "Евровидение: История огненной саги" (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga). Оказывается, к съемкам авторы проекта привлекли настоящих артистов, которые побеждали на шоу. В частности, в голливудском фильме зрители увидят Джамалу.

Джамала в голливудском фильме

Об этом певица рассказала на инстаграм-странице, вызвав восторг у поклонников. Джамала призналась, что предложение по съемкам получила в июле 2019 года. Авторы проекта отмечали, что хотят видеть ее в проекте, ведь украинка стала "душой и сердцем Евровидения". Письмо подписали режиссеры Дэвид Добкин и Уилл Феррелл, поэтому, долго не думая, она согласилась присоединиться к съемочной команде.

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Артистка поделилась впечатлениями от работы с голливудскими звездами. По словам Джамалы, авторы кинопроекта учли все: начиная с бережного отношения к зеленым зонам возле локации до количества людей, которые были в кадре.

"Когда я впервые вошла в старинный замок, где снимали мою сцену, мне показалось, что я попала в сказку! Все выглядело потрясающе. И актеры, и массовка были настолько хороши, что невозможно было отвести глаз... Позже я познакомилась с Уиллом Ферреллом, нереальной Рэйчел МакАдамс и известным красавцем Дэном Стивенсоном", – рассказала Джамала.



Джамала снялась в голливудском фильме / Фото Instagram / @jamalajaaa

Певица добавила, что все знали ее конкурсную песню "1944", поэтому, когда Джамала зашла в гримерку, услышала, как Дэн Стивенсон напевает ее.

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"Представьте себе, захожу в гримерку и первое, что слышу: "When strangers are coming". Дэн начинает петь "1944"! А Рэйчел подходит, жмет руку и говорит, что очень рада познакомиться со мной. Конечно, я понимаю, что у них принято говорить коллегам приятные вещи, но я все равно не могу вам передать мои эмоции в тот момент! Сниматься в этом фильме было огромным удовольствием", – добавила Джамала.



Джамала с актрисой Рэйчел МакАдамс / Фото Instagram / @jamalajaaa

Кроме этого, на съемочной площадке певица встретилась с другими участниками Евровидения. В частности, с Джамалой в ленте Netflix сыграли Нетта Барзилай, Лорин, Александр Рыбак и другие. Эту встречу на съемочной площадке артистка сравнила со встречей одноклассников.

Джамала на съемочной площадке фильма Netflix / Фото Instagram / @jamalajaaa

Что известно о фильме "Евровидение: История огненной саги"

В Голливуде решили создать музыкальную комедию о кокурсе Евровидение. По сюжету, двое исландских певцов Ларс и Сигрит отправляются на знаменитый конкурс, чтобы показать свою песню и завоевать меломанов. Путь к заветной славе и ответственность за страну – авторы с юмором показали историю участников конкурса, которые готовы на все ради своей мечты.

Премьера ленты состоялась 26 июня 2020 года. В главных ролях "Евровидение: История огненной саги" – Рэйчел МакАдамс и Уилл Феррелл.

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