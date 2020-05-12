Джамала устроила первую прогулку после ослабления карантина: фото

Беременная певица добросовестно придерживалась карантинного режима и оставалась дома в течение двух месяцев. Несмотря на то, что вчера, 11 мая, начался первый этап ослабления ограничений, Джамала устроила прогулку по столице и насладилась утренним кофе.

С сегодняшнего дня, 12 мая, свою работу возобновили летние площадки кафе и ресторанов. По этому случаю Джамала решила насладиться кофе в одном из заведений Киева. Она поделилась своей прогулкой на личной странице в инстаграме.

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Впервые за долгое время певица смогла выйти из своей квартиры и устроить съемку за ее пределами. Она появилась в синем платье-рубашке длины миди в клетку и фиолетовых кроссовках. Даже наряд-оверсайз не смог скрыть округлившийся животик Джамалы. Звезда собственноручно сделала легкий макияж и укладку, ведь во время карантина существенно усовершенствовала свои навыки.

Исполнительница не стала скрывать, что ослабление ограничений существенно повлияло на его настроение. Она наконец почувствовала шум столицы, которая возвращается к полноценной жизни.

Утренний кофе, шум улиц любимого Киева, в который потихоньку возвращается жизнь. Так мало нужно для настроения,

– прокомментировала Джамала.



Первый этап ослабления карантина / Инфографика 24 канала