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Джамала устроила первую прогулку после ослабления карантина: фото

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Джамала устроила первую прогулку после ослабления карантина
Джамала устроила первую прогулку после ослабления карантина / Instagram / @jamalajaaa

Беременная певица добросовестно придерживалась карантинного режима и оставалась дома в течение двух месяцев. Несмотря на то, что вчера, 11 мая, начался первый этап ослабления ограничений, Джамала устроила прогулку по столице и насладилась утренним кофе.

С сегодняшнего дня, 12 мая, свою работу возобновили летние площадки кафе и ресторанов. По этому случаю Джамала решила насладиться кофе в одном из заведений Киева. Она поделилась своей прогулкой на личной странице в инстаграме.

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Впервые за долгое время певица смогла выйти из своей квартиры и устроить съемку за ее пределами. Она появилась в синем платье-рубашке длины миди в клетку и фиолетовых кроссовках. Даже наряд-оверсайз не смог скрыть округлившийся животик Джамалы. Звезда собственноручно сделала легкий макияж и укладку, ведь во время карантина существенно усовершенствовала свои навыки.

Исполнительница не стала скрывать, что ослабление ограничений существенно повлияло на его настроение. Она наконец почувствовала шум столицы, которая возвращается к полноценной жизни.

Утренний кофе, шум улиц любимого Киева, в который потихоньку возвращается жизнь. Так мало нужно для настроения,
– прокомментировала Джамала.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

послаблення карантину
Первый этап ослабления карантина / Инфографика 24 канала

Автор: Марина Джура
Теги: Новости LifeStyle Джамала LifeStyle Стиль и мода
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