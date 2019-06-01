Джамала или Даша Астафьева? Угадайте украинскую звезду по детским фото

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Угадайте украинскую звезду по детским фото: тест
Угадайте украинскую звезду по детским фото: тест / 24 Канал

Сегодня, 1 июня, в Украине отмечают День защиты детей. Этот праздник – особенный для детей, ведь родители организуют для них день с развлечениями и сладостями. Журналисты LifeStyle 24 решили вспомнить, какими в детстве были отечественные знаменитости и как они изменились с приходом славы.

Элегантные, красивые, стильные, порой эротичные, роскошные – такими мы привыкли видеть звезд. Однако каждая из них когда-то была маленьким ребенком, которая любила баловаться и есть сладости.

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В День защиты детей журналисты LifeStyle 24 предлагают пройти тематический тест и узнать на архивных фотографиях украинских знаменитостей.

 

 

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Теги: LifeStyle Тесты
Источник: 24 Канал
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