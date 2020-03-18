Джамала назвала фильмы. которые стоит посмотреть во время карантина

Украинские звезды во время карантина активно поддерживают поклонников и призывают оставаться дома на самоизоляции. А чтобы будни не были скучными, Джамала назвала три фильма, достойные внимания киноманов.

Джамала, как и ее звездные коллеги, призывает поклонников сохранять спокойствие и использовать свободное время для себя. Книги, фильмы, игры с детьми или общение с родными – существует немало способов разбавить будни дома. Джамала назвала 3 киноленты, которые стоит посмотреть в свободное время.

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Эти фильмы основаны на реальных событиях. Все они о справедливости и о том, что время расставляет все на свои места,

– анонсировала она.

"Офицер и шпион" (2019)

Историческая драма рассказывает о капитане Альфреде Дрейфусе, который работает на французские спецслужбы. Его обвиняют в измене и шпионаже. Бывший наставник осужденного агента полковник Пикар берется самостоятельно расследовать дело. Однако руководству удобно, чтобы ситуация не имела развития.

"Офицер и шпион": смотрите трейлер фильма

"Дело Ричарда Джуэлла" (2019)

Фильм рассказывает про Атланту 1996 года. В городе проходят Олимпийские игры, поэтому тысячи туристов празднуют триумф своих фаворитов. Специально к спортивному событию обустроили парк, в котором охранник Ричард Джуэлл случайно нашел рюкзак со взрывчаткой. Мужчина сделал все по правилам: сообщил руководству и эвакуировал людей. Однако в СМИ предположили, что именно он спланировал теракт. Ричарду придется доказать обратное.

"Дело Ричарда Джуэлла": смотрите трейлер фильма

"Аутсайдеры" (2019)

Спортивная драма рассказывает о Генри Форде II, который инициирует разработку нового автомобиля, который сможет превзойти извечного соперника Ferrari. За работу берутся гениальный инженер Кэрролл Шелби и автогонщик Кен Майлз. Победа в 24-часовых гонках становится мечтой и делом всей жизни главных героев.

"Аутсайдеры": смотрите трейлер фильма