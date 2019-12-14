Джамала назвала три фильма, которые больше всего ее поразили: вам понравится

Украинская певица Джамала призналась своим поклонникам, что она еще тот кино- и сериаломан и рассказала о своем идеальном вечере – фильм или несколько эпизодов любимой ленты. Чтобы разбавить холодные зимние вечера своих фанатов, артистка назвала три любимые картины, которые не оставили ее равнодушной.

Несмотря на насыщенный гастрольный график и радость материнства, украинская звезда шоу-бизнеса Джамала находит время еще и на просмотры новинок от мирового кинематографа. Так, на своей странице в инстаграме певица оставила для поклонников три фильма, которые можно посмотреть на выходных.

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Первой лентой в списке must see от Джамала разместилась драма "Ирландец" Мартина Скорсезе. В главных ролях – Аль Пачино и Роберт де Ниро.

Ирландец: трейлер смотреть онлайн

На втором месте оказался предпоследний фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" с Брэдом Питтом и Леонардо Ди Каприо.

Однажды в Голливуде: трейлер на украинском смотреть онлайн

Замыкать тройку лучших премьер от Джамалы удостоился триллер "Джокер" режиссера Тодда Филлипса. Культовую роль злодея сыграл Хоакин Феникс.

Джокер: трейлер на украинском смотреть онлайн