Джамала нежно обняла 8-месячного сына: трогательное фото

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Джамала
Джамала / Instagram @jamalajaaa

Украинская певица и счастливая мама Джамала очаровала сеть новым трогательным снимком со своим 8-месячным сыном Эмиром-Рахманом.

Новое фото Джамала опубликовала на своей странице в Instagram.

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На снимке артистка нежно обняла сына и улыбается на камеру. "Моя любовь", – лаконично отметила в подписи звездная мамочка.

Поклонники остались приятно поражены и в комментариях заявили, что это фото очень милое.

"Это так заметно, что Вы очень сильно любите сына", "Самое счастливое Ваше фото", "Милота, замечательная", – пишут пользователи в сети.

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Джамала с сыном / Instagram @jamalajaaa

Напомним, певица Джамала родила первенца 27 марта. Своего сына певица назвала Эмиром-Рахманом Сеит-Бекиром оглы Сулеймановым. Артистка решила не делать паузу в вокальной карьере, что иногда дается не просто, и быстро вышла из декрета.

Теги: Новости Украины LifeStyle Звездные мамы Дети и несовершеннолетние Джамала Музыка
Источник: 24 канал
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