Джамала нежно обняла 8-месячного сына: трогательное фото
Украинская певица и счастливая мама Джамала очаровала сеть новым трогательным снимком со своим 8-месячным сыном Эмиром-Рахманом.
Новое фото Джамала опубликовала на своей странице в Instagram.
Читайте также: Бывает, опускаются руки, – Джамала откровенно рассказала о трудностях материнства
На снимке артистка нежно обняла сына и улыбается на камеру. "Моя любовь", – лаконично отметила в подписи звездная мамочка.
Поклонники остались приятно поражены и в комментариях заявили, что это фото очень милое.
"Это так заметно, что Вы очень сильно любите сына", "Самое счастливое Ваше фото", "Милота, замечательная", – пишут пользователи в сети.
Джамала с сыном / Instagram @jamalajaaa
Напомним, певица Джамала родила первенца 27 марта. Своего сына певица назвала Эмиром-Рахманом Сеит-Бекиром оглы Сулеймановым. Артистка решила не делать паузу в вокальной карьере, что иногда дается не просто, и быстро вышла из декрета.