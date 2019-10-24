Джамала объяснила, почему не сразу показала лицо своего единственного сына
Украинская певица Джамала уже более года наслаждается материнством. Но только после первого дня рождения она решилась познакомить общественность со своим сыном Эмиром-Рахманом. Почему – артистка объяснила за кулисами программы "Кто сверху?", выходящей на "Новом канале".
Как известно, длительное время Джамала делилась с поклонниками в сети снимками Эмира-Рахмана, искусно скрывая его лицо. И только в первый день рождения мальчика она опубликовала серию чувственных фото, показав, как выглядит ее первенец. В комментарии журналистам "Нового канала" артистка объяснила, что таким образом хотела защитить своего ребенка.
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"Это вообще индивидуально, каждый делает, как считает нужным. Честно, я очень восхищаюсь теми, кто вот так сразу, на первых секундах, может опубликовать фото ребенка. Мне кажется, что если бы я не была публичным человеком, возможно, тоже разместила бы фото, а поскльку на меня все-таки направлена разная энергия, то ... кто-то радуется, а кто-то не очень", – обяснила Джамала.
Сейчас певица не против публикации совместных семейных фото с маленьким Эмиром-Рахманом. В то же время Джамала призналась, что не злоупотребляет этим и лишний раз не демонстрирует свою семью в сети.
Певица также отметила, что она – не единственная представительница украинского шоу-бизнеса, кто не показывает лицо своего отпрыска. Так, Катя Осадчая и Юрий Горбунов даже после 2 дня рождения сына Ивана не показывают его публике. Такую же позицию занимают Манатик, Светлана Тарабарова, Ольга Фреймут, Алена Шоптенко, Екатерина Бужинская.
Мне хочется максимально защитить сына. Я слышала то же самое от Кати Осадчей. Есть много известных людей, которые не выставляют фото своих детей именно в силу своей публичности, чтобы внимание и разная энергетика не переносилась на их чад. Я поддерживаю всех. Хотите – выставляйте, не хотите – не выставляет. Это очень индивидуально,
– добавила Джамала.
Что известно о сыне Джамалы?
Роды Джамалы состоялись 27 марта 2018 года. Знаменитость выбрала частную столичную клинику, которая имеет большую популярность среди селебритиз. Впоследствии артистка призналась, что перед рождением сына не вносила изменения в рабочий график, поэтому каждый день на съемки шоу "Голос страны" брала сумку со всем необходимым для родов. Сын Джамала и ее муж Сеит-Бекир дали крымскотатарское имя – Эмир-Рахман.
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