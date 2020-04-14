Джамала распродает гардероб: певица обменяет свои вещи на защитные костюмы для врачей

Беременная певица решила избавиться от старых вещей в гардеробе, соединив инициативу с благотворительностью. Джамала объявила, что распродает свою одежду, а вырученные средства пожертвует на защитные костюмы для врачей. Фаны поддержали идею звезды.

Знаменитая исполнительница не только тщательно соблюдает карантинный режим, но и публично выражает благодарность медикам, которые изо дня в день рискуют собственной жизнью в борьбе с коронавирусом. Джамала решила перейти от слов к конкретным поступкам и обменять свои вещи на защитные костюмы для врачей.

К теме Джамала выразила благодарность врачам и вспомнила собственные болезни: архивные кадры звезды

На личной странице в Инстаграме певица заявила, что готова отдать поклонникам брендовую одежду из собственного гардероба. Джамала призналась, что определенные любимые образы она хранит в течение 10 лет. Она не готова выбросить вещи на помойку, ведь открыто выступает за сознательное потребление.

Так, звезда создала отдельный инстаграм-аккаунт, в котором публикует look, которые выставляет на своеобразный аукцион. Певица планирует отдать вырученные средства на пошив защитных костюмов для врачей, которые сейчас нуждаются в дополнительных средствах безопасности при контакте с больными.

Я хочу обменять свои вещи на защитные костюмы для врачей! Вы сможете приобрести наряд и, надеюсь, он будет радовать вас. Ведь карантин закончится, а у вас останутся красивые и нужные вам вещи! А еще вы сделаете доброе дело – поможете обеспечить врачей защитными костюмами,

– объяснила инициативу звезда.

Несмотря на то, что идея зародилась у Джамалы только сегодня, она уже готова отдать на благотворительность девять своих look, среди которых немало вещей принадлежат авторству известных дизайнеров. Вы можете просмотреть все представленные образы здесь.

Напомним, что на днях звезда рассказала, как в детском и подростковом возрасте врачи спасли ей жизнь. Джамала вспомнила, что в возрасте 6 лет страдала от частых отитов, а на первом курсе консерватории в 18 лет переболела скарлатиной. Тогда она была вынуждена 40 дней провести в стенах инфекционной больницы.