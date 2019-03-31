Джамала обратилась к украинцам словами Лины Костенко

142 Читати новину українською
Джамала
Джамала / Instagram / @jamalajaaa

Популярная певица Джамала опубликовала на странице в Instagram чувственное сообщение. В день президентских выборов она обратилась к украинцам, использовав слова знаменитой поэтессы Лины Костенко.

Джамала по-особенному призвала своих поклонников принять участие в президентских выборах. Она написала отрывок из стихотворения Лины Костенко, после которого посоветовала всем прислушаться к тишине.

Читайте также: Телеведущая Лилия Ребрик смутила поклонников кадрами из Австрии: детали

Душа – єдина на землі держава, Де є свобода чиста, як озон. Кордон душі проходить над світами, А там нема демаркаційних зон. Зупинись та послухай тишу...
написала Джамала.

В Instagram-Stories певица показала, что уже побывала на своем избирательном участке. Джамала пришла голосовать в стильном джинсовом костюме с ярким рисунком. Звезда не нарушила законов, но не призналась, за кого из кандидатов отдал свой голос.

Джамала на виборчій дільниці
Джамала на избирательном участке / Instagram / @jamalajaaa


Певица Джамала проголосовала на выборах / Instagram / @jamalajaaa

blog_ava
Президентские выборы-2019 стартовали в Украине: когда, где и как голосовать
сегодня
4641
Теги: LifeStyle Выборы Президента 2019 Джамала Музыка
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Музыкальные новинки марта: 10 песен и альбомов, которые стоит услышать
30 марта 11:00 Музыкальные новинки марта: 10 песен и альбомов, которые стоит услышать
Олена Булан 1052
"Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
30 марта 10:01 "Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
5929
Час Земли 2019: что это такое и точное время в Украине
30 марта 09:03 Час Земли 2019: что это такое и точное время в Украине
1103
Какой купальник станет трендом лета-2019: соблазнительная фотоподборка
29 марта 18:58 Какой купальник станет трендом лета-2019: соблазнительная фотоподборка
412
Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
29 марта 11:57 Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
2725
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук