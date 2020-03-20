Джамала очаровала сеть новым кавером в День счастья: видео

Сегодня, 20 марта, во всем мире отмечают День счастья. Несмотря на достаточно непростые для общества времена, важно сохранять спокойствие и делиться позитивом. Собственные эндорфины певица Джамала прислала фанам с помощью музыки.

Національний карантин українські зірки використовують як гарну нагоду присвятити себе не лише родині, а й шанувальникам. Так, на особистій сторінці в інстаграмі Джамала щодня звертається до фоловерів.

До теми Джамала записала кавер на хіт Біллі Айліш та оголосила про онлайн-концерт: відео

Раніше вона опублікувала відео, записане спільно зі своїми музикантами, у якому виконала кавер на хіт Біллі Айліш No Time To Die. Тепер черга дійшла до творчості американського співака Post Malone. Джамала обрала одну з найпопулярніших його пісень Circles.

Кавер зірка виконала у своєму будинку під акомпанемент трьох гітар, барабанів та синтезатора. Інструменти допомогли не лише втілити атмосферу синглу, а й забезпечити відчуття, подібні до живого виступу.

Всі ми пов’язані, всі ми у колі, всі ми залежимо одне від одного, бажаємо ми того чи ні. Нам залишається не втрачати позитив,

– написала Джамала.

Вона також привітала прихильників з Міжнародним Днем щастя та наголосила, що навіть в самоізоляції їй не під силу втілити все заплановане: "Все складніше залишатися вдома. Можу сказати, що я нічого не встигаю".