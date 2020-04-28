Джамала очаровала сеть пением своего сына: миловидное видео

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала очаровала подписчиков милой подборкой домашних видео, в которых ее сын Эмир-Рахман помогает ей распеваться.

Карантин – это единственное время, когда мы никуда не торопясь можем побыть дома со своими родными и близкими. Джамала от начала карантина придерживается изоляции и проводит время в семейном кругу.

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Популярная певица, которая в скором времени готовится стать матерью во второй раз на карантине время проводит с пользой. Почти ежедневно Джамала радует подписчиков новыми фэшн-съемками, которые устраивает в собственной квартире. На последних Instagram Stories певица опубликовала видео, как ее 2-летний сын пытается ей помочь.

Пока Джамала занималась написанием песен, Эмир-Рахман решил не терять возможностей попеть в мамин микрофон. Его первые вокальные способности довольно милые и забавные.

"У вас получается работать с детьми?", – шутливо спросила певица у своих подписчиков.

Эмир-Рахман поет с Джамалой: милое видео

Ранее Джамала рассказывала, что находясь дома на карантине она пытается насладиться совместными моментами с сыном, ведь из-за постоянных гастролей и напряженного графика работы она редко бывает дома.

Эмир-Рахман дома рисует, складывает конструктор, лепит из пластилина, учит буквы, цвета и смотрит мультики. Также певица учит с сыном крымскотатарский, украинский и английский языки.