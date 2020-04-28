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Джамала очаровала сеть пением своего сына: миловидное видео

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Джамала поделилась домашними видео с подписчиками
Джамала поделилась домашними видео с подписчиками / Караван историй

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала очаровала подписчиков милой подборкой домашних видео, в которых ее сын Эмир-Рахман помогает ей распеваться.

Карантин – это единственное время, когда мы никуда не торопясь можем побыть дома со своими родными и близкими. Джамала от начала карантина придерживается изоляции и проводит время в семейном кругу.

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Популярная певица, которая в скором времени готовится стать матерью во второй раз на карантине время проводит с пользой. Почти ежедневно Джамала радует подписчиков новыми фэшн-съемками, которые устраивает в собственной квартире. На последних Instagram Stories певица опубликовала видео, как ее 2-летний сын пытается ей помочь.

Пока Джамала занималась написанием песен, Эмир-Рахман решил не терять возможностей попеть в мамин микрофон. Его первые вокальные способности довольно милые и забавные.

"У вас получается работать с детьми?", – шутливо спросила певица у своих подписчиков.

Эмир-Рахман поет с Джамалой: милое видео

Ранее Джамала рассказывала, что находясь дома на карантине она пытается насладиться совместными моментами с сыном, ведь из-за постоянных гастролей и напряженного графика работы она редко бывает дома.

Эмир-Рахман дома рисует, складывает конструктор, лепит из пластилина, учит буквы, цвета и смотрит мультики. Также певица учит с сыном крымскотатарский, украинский и английский языки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ми з Еміром кожного дня дізнаємося щось нове – вчимо кримськотатарську, українську, англійську, малюємо, ліпимо і багато іншого. Якщо мама музикант, вже з раннього віку почнеш опановувати музичні інструменти ⠀ Ця гра розвиває дрібну моторику, відчуття ритму, Емір вчиться розрізняти сили звуку і, головне, це складне завдання на увагу, якої так не вистачає нам всім ⠀ А як ви проводите час зі своїми дітьми? Діліться своїми активностями, додавайте хештеги #LearningAtHome #ВчимосяВдома та відмічайте мене! А найкрутішими я поділюся зі своїми підписниками. ⠀ #masallah

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

Автор: Юлия Турелык
Теги: LifeStyle Звездные дети Музыка Джамала
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