Джамала очаровала сеть снимком с сыном: трогательное фото

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Джамала с 10-месячным сыном
Джамала с 10-месячным сыном / Instagram/ @jamalajaaa

Знаменитая украинская певица не прекращает радовать своих поклонников нежными фотографиями с заметно подросшим сыном. В воскресенье, 27 января, Эмиру-Рахману исполнилось 10 месяцев.

Накануне Джамала поделилась фотографиями с подросшим сыном, которого не видела в течение отпуска на острове Маврикий. Вероятно, певица вернулась домой до 27 января, чтобы отпраздновать очередную знаменательную дату в ее семье.

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Новое фото победительница Евровидения 2016 опубликовала на своей странице в Instagram. Под снимком с маленьким Эмиром-Рахманом Джамала коротко написала "10 months", напомнив поклонникам о том, что празднование первого дня рождения ее сына состоится уже совсем скоро.

На фото певица держит мальчика спиной к камере, нежно смотря на него и мило улыбаясь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

Теги: LifeStyle Звездные мамы Джамала
Источник: 24 канал
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