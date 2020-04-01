Джамала очаровала сеть заметно округлым животиком: волшебное фото
Знаменитая украинская исполнительница, победительница Евровидения 2016 Джамала находится на последних месяцах беременности. В сети звезда поделилась с подписчиками милой фотографией на которой заметно довольно округлый животик.
Пандемия коронавируса и карантин, на котором находятся все украинцы, внес значительные коррективы в жизнь людей. Не обошел он и знаменитостей.
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Джамала рассказывает в своем блоге, что свою первую беременность она проводила довольно активно: работа, спорт, встречи с друзьями. У нее была бесконечная череда съемок в шоу, программах, интервью, концерты. Звезда даже успевала заниматься йогой и плаванием.
Джамала показала фото своей второй беременности
"Большую часть этой беременности я провела активно. И сейчас мне сложно сбавить обороты и проводить все время дома. Многие говорят: "Ждешь ребенка? Класс! Отдыхай, лежи, наслаждайся". Я к такому не привыкла. Поэтому остается продолжать заниматься музыкой, записывать каверы, давать интервью по скайпу и постараться меньше есть", – отметила исполнительница.
Певица также рассказала, что сейчас важно поддерживать тех, кто находится на сносях, ведь это "очень нелегкая работа – выносить Человека".
"Желаю здоровья абсолютно всем! Посылаю вам свою поддержку и любовь", – написала Джамала.
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