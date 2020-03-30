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Джамала откровенно рассказала о своей юности: красноречивые архивные фото

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Джамала / Фото из соцсетей

Украинская певица Джамала решила рассказать в инстаграме непростую историю жизни в Крыму в свои юношеские годы.

У победительницы Евровидения-2016 Джамалы в период карантина много времени, чтобы побыть со своей семьей и уделить время только себе. Так, она наткнулась на юношеские фотографии, которые сразу вызвали у нее ряд воспоминаний, которыми она решила поделиться.

Интересно Джамала трогательно поздравила своего сына с днем ​​рождения: фото

Исполнительница отметила, что жила в селе, поэтому уже с детства привыкла к сельской работе. Будущая звезда полола грядки, собирала черешню, инжир, хурму, виноградные листья. Дел было множество: подмести двор, собрать камни в огороде, помочь родителям с уборкой и многое другое. В 9 лет она начала выпасать пять баранов.


Джамала в юношеские годы

Впоследствии родители стали готовить еду отдыхающим, которые заглядывали в дом и просто просили их накормить. Джамала отметила, что тогда в Крыму еще не было большого количества кафе, чебуречных. Туристы искали места, где можно было бы поесть. Бывало, что в их дворе на обед и ужин собиралось по 35-40 отдыхающих, еще и родственников человек 15.

"После обеда и ужина оставалась грязная посуда. Так повелось, что мытье посуды было моим долгом. Горячей воды не было, только кран с холодной водой у входа во двор и моющие средства. Я плакала, вытирала слезы, но каждый день мыла эту гору посуды. Но я не только училась в школе и занималась домашней работой, я еще и участвовала в детских конкурсах. Мне аккомпанировал учитель по сольфеджио, а я пела", – рассказала певица.


Джамала в юношеские годы в Крыму

Когда Джамале исполнилось 14 лет, ее родители открыли кафе у моря. Семья готовила манты, чебуреки, шашлыки. Там некоторое время она еще также помогала родителям.

"В 17 лет я поступила в киевскую консерваторию. Но каждое лето продолжала работать в нашем семейном кафе. Два с половиной месяца работы обеспечивали меня зимней курткой, сапогами, шарфами и минимальным прожиточным минимумом. Но в Киеве деньги заканчивались быстро, а мне еще хотелось ходить на концерты. И возникала дилемма – купить что-то вкусное поесть или пойти на концерт? Я выбирала второе", – поделилась воспоминаниями певица.


Джамала поделилась архивными фото

Чтобы не зависеть от родителей, и иметь свои карманные деньги, Джамала решила заполнить анкету работника в МакДональдсе. Однако, от такого шага ее отговорила сестра Эвелина. Она посоветовала ей с такими вокальными данными петь в кафе.

В заведениях я так и не смогла петь. Один вечер я работала в ресторане "Дикселенд", но мне сказали, что я им не подхожу. Посетители воспринимали мое выступление, как концерт, внимательно слушали, и не отвлекались на блюда. А ресторану были нужны заказы,
– рассказала Джамала.

Позже исполнительница записывала бэк-вокал известным певцам, пела рекламные джинглы, давала уроки вокала, пела на всех джем-сейшенах, выступала в различных джазовых составах, а также играла в трио кубинскую музыку с гитаристами. Через некоторое время музыканты "подбили" ее играть джазовые стандарты и каверы на частных концертах. Таким образом у певицы появилась группа Sweet Time.


Джамала в начале своей музыкальной карьеры

Автор: Юлия Турелык
Теги: LifeStyle Музыка Джамала
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