Джамала перепела известную рождественскую песню: трогательное видео

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Джамала
Джамала / Instagram / @jamalajaaa

Украинская певица Джамала с инди-лейблом Enjoy! Records показала новое музыкальное видео, в котором перепела песню Мэрайи Кэри "All I Want For Christmas Is You".

Новое видео опубликовано 25 декабря на официальном YouTube-аккаунте певицы.

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В подписи артистка поблагодарила свою команду, которая вместе работала над музыкой, видео, концертами и прочим.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

 

"Я поздравляю всех с Новым годом и Рождеством! Спасибо, что были рядом в этот год", – пожелала поклонникам Джамала.

Смотрите видео: Джамала и Enjoy! Records – All I Want For Christmas Is You

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Рождество Музыка Джамала
Источник: 24 канал
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