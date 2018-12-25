Джамала перепела известную рождественскую песню: трогательное видео
Украинская певица Джамала с инди-лейблом Enjoy! Records показала новое музыкальное видео, в котором перепела песню Мэрайи Кэри "All I Want For Christmas Is You".
Новое видео опубликовано 25 декабря на официальном YouTube-аккаунте певицы.
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В подписи артистка поблагодарила свою команду, которая вместе работала над музыкой, видео, концертами и прочим.
"Я поздравляю всех с Новым годом и Рождеством! Спасибо, что были рядом в этот год", – пожелала поклонникам Джамала.
Смотрите видео: Джамала и Enjoy! Records – All I Want For Christmas Is You
Источник: 24 канал
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