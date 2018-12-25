Джамала перепела известную рождественскую песню: трогательное видео

Украинская певица Джамала с инди-лейблом Enjoy! Records показала новое музыкальное видео, в котором перепела песню Мэрайи Кэри "All I Want For Christmas Is You".

Новое видео опубликовано 25 декабря на официальном YouTube-аккаунте певицы.

Читайте также: Звездный бэби-бум 2018: Джамала, Ева Лонгория, Тарабарова и другие знаменитости стали мамочками

В подписи артистка поблагодарила свою команду, которая вместе работала над музыкой, видео, концертами и прочим.

"Я поздравляю всех с Новым годом и Рождеством! Спасибо, что были рядом в этот год", – пожелала поклонникам Джамала.

Смотрите видео: Джамала и Enjoy! Records – All I Want For Christmas Is You