Джамала похвасталась стройной фигурой в купальнике: пикантные фото

Украинская певица Джамала несмотря на насыщенный график и многочисленные проекты находит время для отдыха. На днях артистка опубликовала несколько снимков с горячего отпуска.

Певицу Джамалу можно смело отнести к категории звезд, которые редко радуют поклонников пикантными фото. Артистка любит элегантные и стильные наряды, которыми щеголяет в своем блоге.

Читайте также: В украинской вышиванке: Джамала надела национальную одежду на Маврикии

Однако, как и в правилах есть исключения, так и на странице Джамалы в Instagram появились игривые пляжные фото. Перед камерой артистка предстала в черном пляжном наряде, который подчеркнул стройную фигуру украинки.

Известно, что в поездку Джамала отправилась со своим мужем Сеит-Бекиром. Для совместного отдыха пара выбрала экзотическую страну Маврикий, что в Восточной Африке. Артистка поделилась первыми впечатлениями от курорта.

"Третий день на острове Маврикий. Могу сказать, что вхожу в новое расписание. Разница во времени небольшая – 2 часа, но очень сложно привыкнуть. Сначала долго не можешь заснуть, потом поздно просыпаешься. Впервые на отдыхе проснулась в 7:30, успела позавтракать впервые встать на водные лыжи, проплыть 40 минут на парусе с инструктором. А еще целый день впереди!" – рассказала Джамала, добавив яркие фото.