Джамала показала архивное видео с концерта в гуцульском костюме: чувственные кадры

30 Читати новину українською
Солнечная Джамала
Солнечная Джамала / Instagram / @jamalajaaa

Украинская певица и победительница конкурса Евровидение в 2016 году продемонстрировала своим поклонникам, как делала свои первые шаги в карьере певицы. В 2001 году она исполнила благозвучную песню на сцене консерватории вместе с оркестром народных инструментов.

Трогательный архивный видеоролик Джамала оставила в своем Instagram. Проницательными воспоминаниями почти 20-летней давности артистка решила поделиться перед концертом с оркестром НАОНІ, который состоится 12 апреля в Национальной опере Украины. По ее словам, там она станет специальным гостем и исполнит народную песню.

Читайте также: Джамала обратилась к украинцам словами Лины Костенко

"Вспомнила свое первое выступление с оркестром народных инструментов. Это было в консерватории. 2001 год! Я в настоящем гуцульском костюме исполняю песню "Ой заграли музики, музиченьки". Помню, было очень волнительно", – говорится в сообщении Джамалы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

Звезда добавила, что любит эксперименты в музыкальной сфере, но оркестр всегда для нее является чем-то особенным.

Я экспериментирую с различными музыкальными формами: бэнд из 6 музыкантов, струнные квартеты, джазовые квинтеты, электронные дуэты и разное, но форма оркестра всегда привлекает. Мало что может сравниться с энергией стольких народных инструментов, таким количеством людей. Это всегда роскошь и большое удовольствие!
– поделилась эмоциями артистка.

Впоследствии Джамала добавила, что репетиция с оркестром НАОНІ проходила в "Доме художественного и технического творчества", на стенах которого были очаровательные мозаики архитектора Александра Думчева и художницы Ольги Рапай. Саму же репетицию проводил дирижер Виктор Гуцал, после чего у нее было отличное настроение.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

 

blog_ava
В Киеве взорвали авто украинского офицера, который воюет на Донбассе: появилось видео
сегодня
1514
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Музыка Джамала
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 4-6 апреля
сегодня 18:29 Куда пойти в Киеве на выходных: афиша 4-6 апреля
25
Украинская легенда за океаном: лучшие песни Квитки Цисык
сегодня 17:02 Украинская легенда за океаном: лучшие песни Квитки Цисык
9000
Рецепт домашнего сыра фета
сегодня 12:55 Рецепт домашнего сыра фета
Богданна Рибак 60
Марина Порошенко или Елена Зеленская: кто из будущих первых леди более стильная
3 апреля 13:00 Марина Порошенко или Елена Зеленская: кто из будущих первых леди более стильная
Юлія Девда 5002
Евровидение 2019: что известно об участниках первого полуфинала и их песнях
3 апреля 11:16 Евровидение 2019: что известно об участниках первого полуфинала и их песнях
Олена Кандяк 494
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук