Джамала показала, как подрос ее сын Эмир: нежные фото

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Джамала с сыном
Джамала с сыном / Instagram / @jamalajaaa

Украинская певица, ставшая победительницей Евровидения-2016 Джамала наслаждается материнством и воспитанием своего первенца Эмира.

На своей странице в инстаграме Джамала регулярно публикует фото малыша Эмира-Рахмана, который родился 27 марта 2018 года. По снимкам можно убедиться, насколько сильно мальчик подрос.

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Утром 14 октября певица разместила трогательный снимок, где они играют с первенцем. "Тот случай, когда понедельник теплый, солнечный и еще и выходной", – добавила звезда в подписи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

Когда мальчику исполнилось полтора года, Джамала записала минидует. На видео Эмир набивает ритмы на гитаре, а его звездная мама поет блюз.

Последние несколько дней я просто в восторге от нашего неожиданного джема. Послушайте этот ритм, паузы... В этом есть музыка!
– отметила знаменитость.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

Что известно о сыне Джамалы?
Роды Джамалы состоялись в частной клинике столицы 27 марта 2018 года. На каждую съемку "Голоса страны" певица возила чемодан со всем необходимым для родов. Поэтому ежедневно артистка была готова к рождению сына. "У меня был сумасшедший график, я каждый день работала, у меня было очень много проектов и съемок. Поэтому весь чемодан с детскими вещами я возила постоянно с собой. Я родилась семимесячной, мою маму забрали на роды именно из экзаменов, так как она играла и очень переживала. Я думала, что и у меня может быть так же. Поэтому я с собой постоянно все имела на всякий случай", – вспоминала Джамала.

До первого дня рождения артистка тщательно скрывала лицо отпрыска. И только в марте 2019-го Джамала поделилась с поклонниками нежными кадрами.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Звездные дети Звездные мамы Джамала
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