Джамала показала трогательное фото с мужем
Популярная украинская певица Джамала поздравила поклонников в социальных сетях с Новым годом и очаровала новым снимком со своим мужем Сеит-Бекиром Сулеймановым.
Новое фото Джамала опубликовала на своей странице в Instagram.
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В подписи певица поздравила пользователей в сети с Новым годом. На снимке артистка стоит в объятиях любимого мужа и улыбается в камеру.
Звезда надела черную блузу в сочетании с черно-белой юбкой, которая является ярким акцентом в ее аутфите. Джамала завершила образ волнистыми локонами и классическим вечерним макияжем со стрелками и нюдовою помадой.
Поклонники в восторге от нового снимке. "Вы очаровательная пара", "Очень красивые", "Лучшие", – пишут пользователи.
Джамала с мужем / Instagram / @jamalajaaa
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