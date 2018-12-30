Джамала показала трогательное фото с мужем

Популярная украинская певица Джамала поздравила поклонников в социальных сетях с Новым годом и очаровала новым снимком со своим мужем Сеит-Бекиром Сулеймановым.

Новое фото Джамала опубликовала на своей странице в Instagram.

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В подписи певица поздравила пользователей в сети с Новым годом. На снимке артистка стоит в объятиях любимого мужа и улыбается в камеру.

Звезда надела черную блузу в сочетании с черно-белой юбкой, которая является ярким акцентом в ее аутфите. Джамала завершила образ волнистыми локонами и классическим вечерним макияжем со стрелками и нюдовою помадой.

Поклонники в восторге от нового снимке. "Вы очаровательная пара", "Очень красивые", "Лучшие", – пишут пользователи.



Джамала с мужем / Instagram / @jamalajaaa