Джамала показала трогательное фото с мужем

136 Читати новину українською
Джамала с мужем
Джамала с мужем / Instagram / @s_bekir

Популярная украинская певица Джамала поздравила поклонников в социальных сетях с Новым годом и очаровала новым снимком со своим мужем Сеит-Бекиром Сулеймановым.

Новое фото Джамала опубликовала на своей странице в Instagram.

Читайте также: Джамала перепела известную рождественскую песню: трогательное видео

В подписи певица поздравила пользователей в сети с Новым годом. На снимке артистка стоит в объятиях любимого мужа и улыбается в камеру.

Звезда надела черную блузу в сочетании с черно-белой юбкой, которая является ярким акцентом в ее аутфите. Джамала завершила образ волнистыми локонами и классическим вечерним макияжем со стрелками и нюдовою помадой.

Поклонники в восторге от нового снимке. "Вы очаровательная пара", "Очень красивые", "Лучшие", – пишут пользователи.

джамала
Джамала с мужем / Instagram / @jamalajaaa

Теги: Новости Украины LifeStyle Звездные романы Джамала
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Поздравление с Новым годом 2019 на украинском языке
сегодня 17:29 Поздравление с Новым годом 2019 на украинском языке
58159
Санта-Клаус – супергерой из комиксов и другие "клоны" Святого Николая
30 декабря 2018 15:48 Санта-Клаус – супергерой из комиксов и другие "клоны" Святого Николая
Олесь Друкач 148
Что подарить на Новый год: интересные идеи для праздничного сюрприза
29 декабря 2018 12:22 Что подарить на Новый год: интересные идеи для праздничного сюрприза
Юлія Михайлова 3038
Лучшие фильмы с участием Стэна Ли студии Marvel
28 декабря 2018 21:29 Лучшие фильмы с участием Стэна Ли студии Marvel
522
Что подарить девушке на Новый год: интересные идеи
28 декабря 2018 19:20 Что подарить девушке на Новый год: интересные идеи
Олена Левчук 11322
Убивать нельзя, помиловать: какие мировые бренды отказались от меха в 2018 году
28 декабря 2018 19:00 Убивать нельзя, помиловать: какие мировые бренды отказались от меха в 2018 году
Марта Вересюк 313
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук