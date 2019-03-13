Джамала показала трогательные фото с 1-летним сыном

Украинская певица Джамала наслаждается материнством и умело совмещает это со своей вокальной карьерой. Знаменитость воспитывает маленького сына Эмира-Рахмана, которому 28 марта исполнится один год.

Новые снимки Джамала опубликовала на своей странице в Instagram-Stories.

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На фотографиях певица показала, как ее сын играет в комнате и смотрит на спящего папу – Сеит-Бекира Сулейманова.

Добавим, что победительница песенного конкурса Евровидение-2016 до сих пор не показывает поклонникам в сети лицо малыша, чаще всего – фотографирует мальчика со спины.