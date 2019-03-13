Джамала показала трогательные фото с 1-летним сыном

79 Читати новину українською
Джамала с сыном
Джамала с сыном / Instagram / @jamalajaaa

Украинская певица Джамала наслаждается материнством и умело совмещает это со своей вокальной карьерой. Знаменитость воспитывает маленького сына Эмира-Рахмана, которому 28 марта исполнится один год.

Новые снимки Джамала опубликовала на своей странице в Instagram-Stories.

Читайте также: Представители Джамалы прокомментировали ее выступления в России в 2014 году

На фотографиях певица показала, как ее сын играет в комнате и смотрит на спящего папу – Сеит-Бекира Сулейманова.

Добавим, что победительница песенного конкурса Евровидение-2016 до сих пор не показывает поклонникам в сети лицо малыша, чаще всего – фотографирует мальчика со спины.

blog_ava
Блины на молоке: простой рецепт приготовления
сегодня
38500
Теги: Музыка LifeStyle Новости LifeStyle Звездные мамы Дети и несовершеннолетние Джамала
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
сегодня 13:13 7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
2429
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес: история любви знаменитой пары
12 марта 12:31 Дженнифер Лопес и Алекс Родригес: история любви знаменитой пары
226
Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Украине
12 марта 11:50 Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Украине
1172
Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
11 марта 18:00 Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
1010
Что посмотреть в марте: 6 самых лучших кинопремьер
11 марта 14:00 Что посмотреть в марте: 6 самых лучших кинопремьер
Уляна Корицька 1114
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук