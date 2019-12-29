Джамала поразила волшебным выступлением в суперфинале "Х-фактора": невероятное видео

Популярная певица приняла участие в суперфинале известного певческого шоу "Х-фактор". Джамала в белоснежном платье из перьев исполнила свою очаровательную песню "Крила", которой пленила сердца зрителей.

Певица пришла на прямой эфир, суперфинал "Х-фактора" 10 сезон в платье с открытыми плечами, которое подчеркнуло ее соблазнительный силуэт.

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Зрители были очарованы выступлением Джамалы, они пели вместе с ней и с восторгом слушали выступление.

Артистка впоследствии получила слово и поздравила всех с праздниками.

"Я счастлива, что могу поздравить всю страну с наступающими новогодними праздниками. Желаю вам всего наилучшего", – сказала она.

Смотрите видео волшебного выступления Джамалы:

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Отметим, что Джамала уже выступала на сцене "Х-фактора" – вместе с участником MELOVIN. "В 2015 году у меня вышла песня "Заплуталась". Однажды позвонили редакторы шоу и попросили согласия спеть ее вместе с одним из конкурсантов. Потом была репетиция, на которой я познакомилась с Костей Бочаровым, который был тем самим конкурсантом... Эта песня стала дополнительным шагом к его победе", – вспомнила артистка.