Джамала повторила образ со своего фото 30-летней давности

Популярная украинская певица Джамала приняла участие в спецпроекте “Переснять Новый год" и повторила свой детский образ.

Так, Джамала опубликовала на своей странице в инстаграме одно свое архивное фото с детства и современное, на котором она полностью повторила "аутфит".

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Детское фото было сделано в 1987 году, когда Джамале было четыре года. На голове у будущей звезды огромный бант, который певица повторила и на новой фотографии.

"Наряд на новогодние праздники мне всегда подбирала мама. Но, как видите, любовь к яркому наряду и аксессуарам у меня была всегда", – добавила в подписи знаменитость.



Джамала / Instagram / @jamalajaaa



Джамала / Instagram / @jamalajaaa

К проекту присоединился и телеведущий Александр Педан, повторив костюм зайца из своего детства.

Фоточки времен "Подъема" – ностальгический контент, конечно. Но есть несколько милее и олдскульнее – фотографии с моего новогоднего "утренника"! Я там в откровенном костюмчике, с хвостиком и все такое,

– с юмором отметил Педан.



Александр Педан / Instagram / @pedanos