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Джамала повторила образ со своего фото 30-летней давности

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Джамала / Instagram / @jamalajaaa

Популярная украинская певица Джамала приняла участие в спецпроекте “Переснять Новый год" и повторила свой детский образ.

Так, Джамала опубликовала на своей странице в инстаграме одно свое архивное фото с детства и современное, на котором она полностью повторила "аутфит".

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Детское фото было сделано в 1987 году, когда Джамале было четыре года. На голове у будущей звезды огромный бант, который певица повторила и на новой фотографии.

"Наряд на новогодние праздники мне всегда подбирала мама. Но, как видите, любовь к яркому наряду и аксессуарам у меня была всегда", – добавила в подписи знаменитость.

Джамала
Джамала / Instagram / @jamalajaaa

Джамала
Джамала / Instagram / @jamalajaaa

К проекту присоединился и телеведущий Александр Педан, повторив костюм зайца из своего детства.

Фоточки времен "Подъема" – ностальгический контент, конечно. Но есть несколько милее и олдскульнее – фотографии с моего новогоднего "утренника"! Я там в откровенном костюмчике, с хвостиком и все такое,
– с юмором отметил Педан.

Олександр Педан / Instagram / @pedanos
Александр Педан / Instagram / @pedanos

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Украины LifeStyle Джамала Новости LifeStyle
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