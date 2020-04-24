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Джамала поздравила мусульман с Рамаданом: фото в крымскотатарском костюме

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Джамала
Джамала / Instagram / @jamalajaaa

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала поздравила с мусульманским постом Рамаданом и поделилась архивной фотографией, где изображена в традиционной, для ее народа, одежде.

Победительница Евровидения-2016 Джамала не забывает традиций своей родины и отмечает все праздники. Вчера, 23 апреля, начался мусульманский пост Рамадан, которого придерживаются все верующие. К их числу принадлежит артистка и ее семья. Поздравления она высказала на личной странице в инстаграме.

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Джамала чтит и уважает обычаи родной земли, где бы ни была. Не забывает и о народном наряде. В сети она распространила архивных снимок, на котором предстала в красном образе, который состоял из платья с цветочным принтом, брюк и вязаного крадигана. На голове у нее видим шляпу фиолетового цвета с золотистыми вкраплениями.

Среди аксессуаров есть длинные висячие серьги золотистого цвета. Волосы исполнительница заплела в две косички, а на лице сделала макияж в естественных тонах с акцентом на губах.

Поздравляю всех мусульман с началом священного месяца Рамадан! Сил и терпения!
– написала Джамала в публикации.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

Автор: Кристина Кобак
Теги: Религия LifeStyle Традиции Джамала
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