Джамала празднует третью годовщину брака с мужем: чувственные поздравления супругов

Сегодня, 26 апреля, годовщина супружеской жизни Джамалы и Сеит-Бекира Сулейманова. Пара, которая поженилась три года назад, публично поздравила друг друга с знаковым днем и поделилась чувственными кадрами со свадьбы.

В этот день три года назад одна из самых успешных звезд украинского шоу-бизнеса сыграла свадьбу. По случаю годовщины брака Джамала публично поздравила любимого мужа, опубликовав фотографии из семейного архива на личной странице в инстаграме.

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Судя по всему, певица решила разделить все трогательные слова и признание только с Сеит-Бекиром Сулеймановым. Она умилила сеть серией семейных фото из важнейших моментов их супружеской жизни. Больше кадров Джамала посвятила свадьбе и съемкам с сыном с первых месяцев его появления на свет и до сих пор. Акцент звезда сделала и на то, что их семья совсем скоро будет приветствовать еще одну кроху. Она добавила фотографию, на которой позировала в обтягивающем черном платье, которое подчеркнуло ее округлый живот.

Три года назад – "этот день". Три года – "МЫ",

– прокомментировала Джа.

Это чувственное сообщение подорвало сеть, ведь всего за несколько часов фоловеры оставили почти 40 тысяч лайков и несколько сотен поздравительных комментариев. Отметим, что Сеит-Бекир Сулейманов также не оставил без внимания такое знаковое событие для влюбленных. Несмотря на то, что мужчина избегает публичности, он опубликовал в своем инстаграм-профиле свадебный снимок и отметил, что три совместных года – это только начало для супругов, а в будущем их ждет еще больше прекрасного.

Что известно о свадьбе Джамалы?Церемония происходила в Исламском культурном центре в Киеве 26 апреля 2017 года. Пара придерживалась обряда никах: певица была с покрытой головой, а ее жених в национальном головном уборе. После составления супружеских обетов молодожены устроили праздник в одном из загородных ресторанов для многочисленных гостей, среди которых было множество коллег-звезд. Для такого особенного дня Джамала выбрала роскошное кружевное платье от грузинского дизайнера Бичолы Тетрадзе, а за вечер сменила два наряда.