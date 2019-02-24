Джамала представила новую песню Solo в финале Нацотбора Евровидения-2019: видео

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Джамала
Джамала / Instagram/ @jamalajaaa

Победительница Евровидения-2016 Джамала, которая была членом жюри на Нацотборе Евровидения-2019, представила свою песню Solo. Однако презентация сингла не прошла без казусов, с которыми ей удалось быстро справиться.

Украинская певица с крымскотатарскими корнями смогла завоевать для Украины победу на Евровидении-2016, поэтому теперь она является почетным членом жюри каждого Нацотбора на Евровидение. В финале, который состоялся в субботу, 23 февраля, Джамала представила музыкальную новинку, среди авторов которой номинант Грэмми Брайан Тодд.

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Премьера аудиоверсии состоялась в начале февраля 2019 года, однако презентацию вживую Джамала оставила для финала отбора Евровидения-2019. Она вышла на сцену в роскошном черном платье и с зажигательным настроением, однако с первых секунд песни ей пришлось немного поволноваться. Джамала не слышала звука в наушнике, который всегда находится в ухе каждого певца. Она сразу сообщила о проблеме, а затем ошеломила слушателей новой песней.

Смотреть выступление Джамалы с песней Solo на Нацотборе Евровидения-2019: видео

 

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Теги: Новости Украины Евровидение 2019 Евровидение LifeStyle Новости LifeStyle Музыка Джамала
Источник: LifeStyle 24
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