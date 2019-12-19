Джамала презентовала авторскую колыбельную: чувственная запись

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Джамала презентовала нежные колыбельные / Instagram / @jamalajaaa

Украинская певица Джамала подготовила для поклонников особый сюрприз ко Дню святого Николая. Артистка представила долгожданную колыбельную, которую написала для своего сына Эмира-Рахмана.

Интересно, что Джамала решила создать две записи чувственного трека – отдельно для девочек и мальчиков. Композиции с названиями "Спи, мій принце, спи" и "Спи, принцесо, спи" уже появились в сети и покорили меломанов чувственностью.

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Песню Джамала написала еще во время беременности. Артистка призналась, что хотела, чтобы у ее сына была собственная колыбельная, не похожая на других. Однако в День святого Николая она решила поделиться созданным треком, сделав своеобразный подарок украинским детям и их мамам.

"Где-то на пятом месяце беременности я подумала, что у моего сына должна быть своя собственная колыбельная, но такая, чтобы украинский мелос угадывался в ней без ошибок. Так появилась "Спи, мій принце, спи". Именно сегодня, в день , когда все детки в Украине находят под подушками подарки и сладости, я решила сделать им подарок и от себя тоже. Я дарю свои колыбельные мальчикам и девочкам, чтобы они сладко спали и видели только добрые и светлые сны", – поделилась Джамала.

Слушайте колыбельную Джамалы "Спи, мій принце, спи": аудио

Джамала – "Спи, мій принце, спи": текст колыбельной

Спи, мій принце, спи,
Хай тобі насняться сни, спи.
Спи, мій мрійник, спи,
Треба спати, щоб здійснити мрії всі.

Сонечко зійде, мама обійме тебе, спи.

Спи, мій хлопчик, спи,
Сильний, мудрий, мій синочку, спи.
Мій хоробрий син, ти пройдеш всі перешкоди, спи.

Сонечко зійде, мама обійме тебе, спи.

Слушайте колыбельную Джамалы "Спи, принцесо, спи": аудио​

Джамала – "Спи, принцесо, спи": текст песни

Спи, принцесо, спи,
Хай тобі насняться сни, спи.
Спи, мрійниця, спи,
Треба спати, щоб здійснити мрії всі.

Сонечко зійде, мама обійме тебе, спи.

Спи, красуня, спи,
Добра, лагідна, вродлива, спи.
Моя донька, спи, ніжністю всіх зачаруєш ти, спи.

Сонечко зійде, мама обійме тебе, спи.

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Звездные дети Джамала Новости LifeStyle Музыка
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