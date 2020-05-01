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Джамала презентовала новую песню "Смеюсь и плачу" во время онлайн-концерта: видео

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Джамала презентувала нову пісню "Сміюсь і плачу"
Джамала презентувала нову пісню "Сміюсь і плачу" / Instagram / @jamalajaaa

Украинская певица даже на протяжении карантина выпускает новую музыку. Во время онлайн-концерта Джамала неожиданно для себя впрше спела новую песню "Смеюсь и плачу". Звезда пообещала осуществить официальный релиз в мае, если трек понравится слушателям.

Вчера, 30 апреля, беременная Джамала дала очередной онлайн-концерт из собственной квартиры в Киеве. Неожиданно для зрителей и самой себя певица представила свою новую работу. Песня получила название "Смеюсь и плачу", а ее пока единственная запись звезда опубликовала в инстаграме

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Артистка призналась, что на внезапную премьеру ее спровоцировал обычный вопрос: "А что там по новой музыке и альбому?" Джамала отметила, что она – перфекционист и ужасно не любит показывать половину работы. Однако эта песня была вполне готова к публичному исполнению, а сама знаменитость решила посоветоваться с поклонниками, стоит ли выпускать песню уже в мае, несмотря на непростые времена в стране и мире.

Возможно, моя домашне-творческая атмосфера побудила к этому. А может я почувствовала ваши флюиды, что вы скучаете по новому. Поэтому вот такая спонтанная премьера во время домашнего онлайн-концерта,
– Джамала презентовала.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слухайте, ви ж знаєте мене! Я — емоція! І вчора дуже спонтанно під час запитання «А що там по новій музиці і альбому?», мені закортіло заспівати АБСОЛЮТНО НОВУ пісню. ⠀ Можливо, моя домашньо-творча атмосфера спонукала до цього. А може, я відчула ваші флюїди, що ви сумуєте за новим. Тому ось така спонтанна прем‘єра під час домашнього онлайн-концерту ? ⠀ Я перфекціоніст, навіть демки нікому не пересилаю, тому що не люблю показувати половину роботи. І, звичайно, хотілось би, щоб ви відчули її в кращій якості, але вона абсолютно готова до релізу! В ній стільки трушності, але є сумніви з приводу того, чи доречна вона саме зараз. Тому вперше я питаю вас не про сукню, фоточку та інше, а про цілу творчу роботу! ⠀ Дуже важлива ваша думка! Як зробимо? Якщо ви розірвете мій інста переглядами і я точно відчую, що «ну дуже сподобалась», зроблю реліз у травні!!! ⠀ Пишіть у коментарях! ⠀ Так - Ні - ⠀ #СміюсьіПлачу #разомвдома

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Фолловеры звезды были восхищены новым хитом "Смеюсь и плачу" и наградили его щедрыми комплиментами в комментариях. А меньше чем за сутки видео-премьеру посмотрели почти 60 тысяч пользователей. Похоже, песня уже обречена на успех.

Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Джамала Музыка
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