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Джамала примерила яркое платье для съемки: фото

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Певица Джамала / Instagram / @jamalajaaa

После новостей о второй беременности интерес к личной жизни популярной певицы лишь возрос. Однако пока Джамала не спешит публиковать фотографии с округлым животом, ловко пряча изменения своего тела за объемными нарядами.

Так, на личной странице в инстаграме Народной артистки Украины появились новые фото. Как отметила сама Джамала, снимки выполнены на пленочный фотоаппарат, что добавило особого шарма.

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На атмосферных кадрах звезда позирует, сидя в наряде от знаменитого украинского дизайнера Ивана Фролова, который славится в отечественной модной индустрии своими провокационными творческими решениями. На певице объемное платье из легкого материала с анималистическим принтом. Образ соединил насыщенные синие и голубые цвета.

Смелый look Джамала дополнила массивными черными ботинками, которые добавили брутальности ее виду. Знаменитость выбрала много лаконичных аксессуаров, среди которых крупные серьги-кольца и многочисленные цепочки на шее. Образ гармонировал с легким макияжем с акцентом на сияющих губах и укладкой с легкими локонами.

Поклонники положительно оценили такие модные эксперименты звезды, засыпав будущую мамочку двух детей тысячами лайков и десятками комментариев.


Певица Джамала в ярком образе / Instagram / @jamalajaaa


Певица Джамала в ярком образе / Instagram / @jamalajaaa


Певица Джамала в ярком образе / Instagram / @jamalajaaa


Певица Джамала в ярком образе / Instagram / @jamalajaaa

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Стиль и мода Джамала
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