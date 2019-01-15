Джамала приняла участие в эффектной фотосессии на острове Маврикий: яркие кадры

Певица Джамала отправилась со своим мужем Сеит-Бекиром на живописный остров Маврикий. Там звезда не упустила возможности принять участие в яркой пляжной фотосессии.

Отпуск – отличная возможность не только насладиться беззаботными днями, но и сделать немало ярких фото. Своеобразное правило использовала Джамала, которая во время пребывания на острове Маврикий приняла участие в эффектной съемке.

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Артистка откровенно призналась, что взяла в отпуск всего несколько вещей, в которых уже успела покрасоваться в своем блоге. Джамала не знала, что в отеле, где она остановилась, действует дресс-код. Поэтому звезда решила поддержать организаторов и одеться по установленным правилам. Для этого Джамала примерила розовое платье, в котором обнажила хрупкие плечи.

Я на отдых беру минимум вещей. Вот и на этот раз со мной только два платья. Можно догадаться, что в дресс-код я очень редко попадала. Но понимаю женщин и мужчин, которые на отдыхе с радостью одеваются ярко. Если в офис каждый день ходишь в деловом костюме, почему бы во время отпуска не надевать белый, золотой, розовый наряд?

– отметила Джамала.

В стильном наряде певица позировала на фоне экзотических пейзажей и пальм. Выглядела Джамала очень эффектно, что успели отметить пользователи сети.