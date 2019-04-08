Джамала призналась, что поддерживала скандальную MARUV перед финалом Нацотбора Евровидения

Украинская певица Джамала стала одной из судей, которая эмоционально реагировала на выступление певицы MARUV в финале Национального отбора Евровидения в Украине. Из-за гастролей Анны Корсун (настоящее имя MARUV) в России и скандала с сестрами Опанасюк по Крыму, Джамала засомневалась в ее победе.

Скандал вокруг отбора Евровидения в Украине вспыхнул еще в феврале 2019 года, однако о нем в шоу-бизнесе помнят до сих пор. Следовательно, Екатерина Осадчая в программе "Светская жизнь" спросила победительницу Евровидения-2016 Джамалу, что она чувствовала во время работы с MARUV.

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Я говорила ей, что мне очень хочется, чтобы она была богиней в этой песне. "Да, ты очень хорошо танцуешь, но, все же, конкурс "Евровидение" – песенный конкурс". И она прислушалась, она многое сделала. Она добавила гитару, о которой я сказала, что это будет иметь сексуальный вид. Я болела за эту песню, она мне нравилась,

– поделилась Джамала.

Но в это же время ей было трудно работать во время прямых эфиров на отборе: "Была очень напряженная атмосфера. Если бы я знала, что будет такой Нацотбор, я, может, не согласилась бы быть судьей. Может, действительно была очень эмоциональная, потому что, если это касается Крыма, то это моя личная боль и она так у меня вырывается наружу. Я не могла не сказать о том, что чувствовала".

Она добавила, что по ее мнению, человек, который имеет возможность представлять Украину на международном конкурсе, должен иметь собственную позицию.

Почему MARUV не поедет на Евровидение-2019 от Украины?

По результатам голосования звездных судей и зрителей, в финале Нацотбора на Евровидение-2019 певица MARUV одержала победу. После критики по поводу ее выступлений в России и неоднозначной позиции относительно войны на востоке Украины (НСТУ не подписала соглашение с MARUV.



Впоследствии представители НСТУ предложили другим финалистам Нацотбора представить страну на Евровидении-2019, однако те отказались. Поэтому в 2019 году ни один украинский артист не выйдет на сцену конкурса в Тель-Авиве.