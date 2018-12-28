Джамала призналась, какую новогоднюю традицию решила проигнорировать

Певица Джамала ошеломила поклонников неожиданным признанием. Звезда рассказала, что в ее доме не будет установлена новогодняя елка.

Салат "Оливье", шампанское и мандарины – это, пожалуй, обязательный перечень того, что должно быть на праздничном новогоднем столе. Но не менее важным для людей является установление главного атрибута – декорированной елки.

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Пока все мировые звезды демонстрируют, как они украсили свои дома к праздникам, Джамала ошеломила неожиданным признанием. Звезда так и не смогла выбрать между натуральной и искусственной елкой, поэтому вообще отказалась от нее.

"Как у вас дела с елкой? Я в этом году так и не решилась. Натуральные я не покупаю, мне жаль дерево на один праздник, а искусственные мне не понравились. Так и не выбрала", – написала Джамала в своем блоге.

К сообщению артистка добавила фото, на котором позировала на фоне новогодней елки. Снимок Джамала сделала в кафе своего мужа, где на втором этаже красуется пышное дерево, стильно украшенное игрушками.

Поклонники сразу же поддержали певицу, отметив, что тоже встречают Новый год без елки, другие – посочувствовали артистке, ведь без этого артибута не представляют праздник. "И мне жаль деревьев: на несколько дней, а потом выбрасывать", "Мы тоже не решились по той же причине", "Жаль, а как же Новый год без елки?", "У меня – живая. После праздников их охотно забирают в зоопарк", "Покупайте елку в специальном контейнере: она будет у вас расти и радовать глаз каждый год", – поделились пользователи сети.