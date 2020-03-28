Джамала призвала объединиться для сохранения планеты и приобщиться к акции Час Земли

Сегодня, 28 марта, во всем мире проводят акцию Час Земли. Популярная украинская исполнительница, победительница Евровидения-2016 Джамала призвала присоединиться к ней и объединиться ради будущего нашей планеты.

Запасы мировых ресурсов с каждым годом становятся все меньше и меньше. Мы загрязняем окружающую среду, не заботимся об экологии и не всегда задумываемся над тем, к каким последствиям могут привести наши поступки. Певица Джамала в очередной раз обратила внимание на актуальные и болезненные для Земли вопросы. На инстаграм-странице она также поделилась правилами, которые следует соблюдать, чтобы сохранить планету.

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Джамала отметила, что каждый из нас должен приложить усилия для сохранения ресурсов Земли. Только совместными действиями можно достичь желаемого результата и обеспечить здоровую жизнь будущим поколениям.

Правила для экономии ресурсов планеты, которых советует придерживаться Джамала:

Эффективно использовать воду (например, не тратьте лишнюю воду, пока чистите зубы или бреетесь)

(например, не тратьте лишнюю воду, пока чистите зубы или бреетесь) Экономить электроэнергию (например, выключайте свет, если не пользуетесь им, и используйте энергосберегающие лампочки)

(например, выключайте свет, если не пользуетесь им, и используйте энергосберегающие лампочки) Уменьшить количество отходов и перерабатывать все отходы, которые не могут быть повторно использованы.

и перерабатывать все отходы, которые не могут быть повторно использованы. Покупайте только то, что вам действительно нужно. Перед покупкой спросите друзей или знакомых, возможно, они имеют нужную вам вещь и могут дать попользоваться.

Перед покупкой спросите друзей или знакомых, возможно, они имеют нужную вам вещь и могут дать попользоваться. Перед походом в магазин составьте список продуктов и не покупайте лишнее , что потом окажется на помойке.

, что потом окажется на помойке. Попробуйте давать вещам вторую жизнь, вместо того, чтобы покупать новые.

Также артистка призвала присоединиться к акции Час Земли и сегодня, 28 марта, с 20:30 до 21:30 символично выключить освещение и электронные приборы.

Вы можете сделать это с миллионами людей по всему миру в знак единства и заботы о будущем нашей планеты,

– написала в публикации Джамала.

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