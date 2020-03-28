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Джамала призвала объединиться для сохранения планеты и приобщиться к акции Час Земли

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Джамала / Instagram / @jamalajaaa

Сегодня, 28 марта, во всем мире проводят акцию Час Земли. Популярная украинская исполнительница, победительница Евровидения-2016 Джамала призвала присоединиться к ней и объединиться ради будущего нашей планеты.

Запасы мировых ресурсов с каждым годом становятся все меньше и меньше. Мы загрязняем окружающую среду, не заботимся об экологии и не всегда задумываемся над тем, к каким последствиям могут привести наши поступки. Певица Джамала в очередной раз обратила внимание на актуальные и болезненные для Земли вопросы. На инстаграм-странице она также поделилась правилами, которые следует соблюдать, чтобы сохранить планету.

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Джамала отметила, что каждый из нас должен приложить усилия для сохранения ресурсов Земли. Только совместными действиями можно достичь желаемого результата и обеспечить здоровую жизнь будущим поколениям.

Правила для экономии ресурсов планеты, которых советует придерживаться Джамала:

  • Эффективно использовать воду (например, не тратьте лишнюю воду, пока чистите зубы или бреетесь)
  • Экономить электроэнергию (например, выключайте свет, если не пользуетесь им, и используйте энергосберегающие лампочки)
  • Уменьшить количество отходов и перерабатывать все отходы, которые не могут быть повторно использованы.
  • Покупайте только то, что вам действительно нужно. Перед покупкой спросите друзей или знакомых, возможно, они имеют нужную вам вещь и могут дать попользоваться.
  • Перед походом в магазин составьте список продуктов и не покупайте лишнее, что потом окажется на помойке.
  • Попробуйте давать вещам вторую жизнь, вместо того, чтобы покупать новые.

Также артистка призвала присоединиться к акции Час Земли и сегодня, 28 марта, с 20:30 до 21:30 символично выключить освещение и электронные приборы.

Вы можете сделать это с миллионами людей по всему миру в знак единства и заботы о будущем нашей планеты,
– написала в публикации Джамала.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

Автор: Кристина Кобак
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Экология Джамала
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